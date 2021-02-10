Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor
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Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor

10.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:37

Güçlü yapıları, 25 km'ye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen kangalların yavruları da altın değerinde. Ünü ülke sınırlarını aşan kangalların otomobil fiyatına bile satıldığını söyleyen köpek yetiştiricisi, yavruların ise 5 bin TL'ye kadar alıcı bulduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 bin 700 liraya satışa sunulan cumhuriyet altınına eş değer yavrular 2 bin 500 TL, çifti ise 4 bin 500 - 5 bin lira arasında satılıyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kangal köpeği yetiştiriciliğini yapan Umut Taşdelen, altınla yarışan arı ırk kangal köpeğini değerinin altında satmayacağını belirtti.

Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor

"OTOMOBİL FİYATINA BİLE KÖPEKLERİMİZ VAR"

Taşdelen, "Dünyaca ünlü olan kangal köpekleri kendini çok iyi bir şekilde ispatlamıştır. Birçok ülkeden ve Türkiye genelinden oldukça talep var. Elimizden geldiği kadar bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Fakat son zamanlarda merdiven altı üretimler oluyor. Kimse orijinal bir kangal köpeğini uygun fiyata vermez. Bizde fiyatlar değişmektedir ve bazen lüks otomobil fiyatlarına bile köpeklerimiz var. Üst damızlık vasfını taşıyan kaliteli köpeklerimiz var. Bunlara da çok talep var. Üretimde katkıları ve milli değerin ileriye taşınması için vermiyoruz" dedi.

Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor

"ALTIN DEĞERİNDE"

Kangal köpeklerinin değer kazandığını söyleyen Taşdelen, "Bilindiği gibi kangal köpekleri oldukça değer kazanmaktadır. Aynı altın fiyatları gibi. Şu anda Cumhuriyet altını 2 bin 700 civarlarında, bizim kangal köpeklerimizin de fiyatı altın değerindedir. Bazen çiftinin fiyatı 4 bin 5 bin liraya kadar çıkıyor. Kangal köpekleri değer kazanan bir köpektir. Milli değerimizdir. Saf kangal köpekleri kendilerini belli etmektedir. Bu ırklarda kafa olsun patileri olsun kendini az çok belli eder. Duruşuyla kalitesini sergiler" diye konuştu.

Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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