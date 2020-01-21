Ünlü sanatçının 15 yaşında anne olduğu ortaya çıktı!
Haberler » Magazin » Ünlü sanatçının 15 yaşında anne olduğu ortaya çıktı! - Magazin

Ünlü sanatçının 15 yaşında anne olduğu ortaya çıktı!

Ünlü sanatçı Safiye Soyman (58), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı

21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41
Ünlü sanatçının 15 yaşında anne olduğu ortaya çıktı!

, kızı Ümran ile çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını paylaştı.& ; Soyman, paylaşımının altına, "İşte 15 yaşındaki Safiye Soyman... Kızım Ümran ise 11 aylıkken" notunu düştü.

Soyman'ın bu paylaşımına kısa sürede 6 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler