Ünlü sanatçının 15 yaşında anne olduğu ortaya çıktı!
Ünlü sanatçı Safiye Soyman (58), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı
21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41
Safiye Soyman, kızı Ümran ile çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını paylaştı.& ; Soyman, paylaşımının altına, "İşte 15 yaşındaki Safiye Soyman... Kızım Ümran ise 11 aylıkken" notunu düştü.
Soyman'ın bu paylaşımına kısa sürede 6 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum geldi.
Kaynak: Snob Magazin
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