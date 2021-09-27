Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu - Haberler
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Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu Ceceli konser verdiği Diyarbakır'da Kürtçe şarkılar da seslendirdi Diyarbakır'da gerçekleşen 'Gençlik Festivali'nin 3'üncü gününde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne aldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

Ceceli konser verdiği Diyarbakır'da Kürtçe şarkılar da seslendirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gerçekleşen 'Gençlik Festivali'nin 3'üncü gününde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne aldı. Konser alanı hıncahınç dolarken Ceceli Kürtçe şarkılar da seslendirdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından Park 75'te düzenlenen Gençlik Festivalinin 3'üncü gününde dün akşam sahne alan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli alana gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival kapsamında geldiği Diyarbakır'da kendisini dinlemeye gelenlere sürpriz yapan Ceceli, 4 parça Kürtçe şarkı okudu. On binlerce genç, Ceceli'nin şarkılarına eşlik ederek, gönüllerince eğlendi.

Coşkuyla kutlanana festival sona erdi.

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu - Haberler
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