DİYARBAKIR (İHA) - Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu

Ceceli konser verdiği Diyarbakır'da Kürtçe şarkılar da seslendirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gerçekleşen 'Gençlik Festivali'nin 3'üncü gününde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne aldı. Konser alanı hıncahınç dolarken Ceceli Kürtçe şarkılar da seslendirdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından Park 75'te düzenlenen Gençlik Festivalinin 3'üncü gününde dün akşam sahne alan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli alana gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival kapsamında geldiği Diyarbakır'da kendisini dinlemeye gelenlere sürpriz yapan Ceceli, 4 parça Kürtçe şarkı okudu. On binlerce genç, Ceceli'nin şarkılarına eşlik ederek, gönüllerince eğlendi.

Coşkuyla kutlanana festival sona erdi.