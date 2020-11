Ünlü profesör Ceyhan, milli takımın korona riskiyle ilgili konuştu: 6 gün sonra testler pozitif olabilir

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Vida'nın testinin pozitif çıkması sonrası risk altında olan milli futbolcuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ceyhan konuyla ilgili, "Milli takıma bugün test yapılması yanlış. En erken 5 veya 6. günde pozitif çıkar" diyerek gelecek haftayı işaret etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığının açıklaması bomba etkisi yarattı.

Hırvat savunmacının testinin sonucu devre arasında netleşirken 45 dakika sahada kaldı. Vida, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyunculardan Caner Erkin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun ile maç öncesi ve maç sırasında temasta bulundu. Vida'nın test sonucu kesinleşmeden nasıl oynatıldığı sorgulanırken, A Milli takıma bugün test yapıldı. Ancak; Cumartesi günü yapılacak testlerin daha önemli olduğu öğrenildi.

"ÖKSÜRÜP HAPŞIRMADIYSA VİRÜSÜN GEÇME RİSKİ AZ"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Milli maçta yaşanan bu olayla ilgili Ajansspor'a aydınlatıcı bilgiler verdi.

Maç içindeki mücadele sırasında Vida'dan virüsün geçme riskinin az olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Maç içinde Vida direkt oyuncuların yüzlerine öksürüp, hapşırmadıysa virüsün geçme riski az. Öpüşmekten çok, karşılıklı konuşuyorlarsa riskli. Sahada mücadele etmek virüsün bulaşması için düşük ihtimaller arasında. İlk test sonucunun negatif çıkması beklenen bir şey" dedi.

"BEŞİKTAŞ DAHA BÜYÜK RİSKTE"

Beşiktaş takımının daha büyük riskte olduğunu açıklayan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, "Vida, pozitif olmasına rağmen kuluçka süresinden dolayı ilk testi negatif çıkmış olabilir. Vida'nın milli takımda karşılaştığı oyunculardan çok Beşiktaş takımı daha büyük riskte. Maç sırasında ancak yüzüne tükürürse, bağırarak konuşursa risk olur. Maç açık alanda oynanıyor ve kapalı ortamda daha fazla risk var. Örnek olarak; bir kişi pozitif diğeri de negatif ise virüsün bulaşma süresi konuşmadan 50 dakika. Konuşuyorsa 3-5 dakika içinde bulaşabilir. Bağırarak konuşuyorsa eskiden 1 dakika diyorduk ancak; bulaşma süresi 10-15 saniyeye indi. Virüs öksürerek veya hapşırarak bulaşabiliyor. Beraber mücadele etmek büyük risk taşımıyor" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN TEST YAPILMASI YANLIŞ"

Vida'dan alınan virüsün hemen ortaya çıkmayacağını dile getiren Ceyhan, "Milli takıma bugün test yapılması yanlış. En erken 5 veya 6. günde pozitif çıkar. Eğer bugün oyuncularda pozitif çıkarsa başka yerden aldıkları anlamına gelir. Diyelim ki Vida'dan virüs aldı bir oyuncu... 3. veya 4. günden itibaren bulaşır. Örnek olarak Bir kişide virüs var. Yapılan PCR testlerinin doğruluk oranı 1. haftada yüzde 68, 2. hafta yüzde 50, 3. haftada 38 pozitif sonuç veriyor. Testler bir kişide virüs olmasına rağmen negatif gösterebiliyor. O yüzden testler tekrarlanıyor. Bir kişiye 10 gün arka arkaya test yapsanız da bir tanesi pozitif çıkarsa 14 gün izole etmek durumdasınız" değerlendirmesinde bulundu.

"HASTALIĞI GEÇİRENLERİN SİNİR SİSTEMLERİ VE KALPLERİ TAKİP EDİLMELİ"

Takımların ortamlarında daha büyük risk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "İstanbul'da virüs çok yaygın. Her 20 kişiden biri pozitif. Bir takımda 7 tane pozitif çıkıyor. O futbolcular takımdaki diğer insanlar ile her yeri paylaşıyor ama o takım maça çıkıyor. Bütün takımda negatif çıkanlar maçta oynayabiliyor. Takımların kendi içinde bulundukları ortam çok daha tehlikeli. Virüs belirti vermediği için genelde takımlarda yüksek sayıda insanda pozitif çıkıyor. Futbol maçlarını oynatırken bu risk göze alınıyor. Yapılan yeni çalışmalar bu hastalığı geçirenlerin damarlarında, beyinlerinde kalplerinde bazı bozukluklar meydana getirdiğini ortaya çıktı. Bu bulgular çok sık yayılıyor ve 14 gün sonra maça çıkıyorlar. Her gün test yapmak yerine insanların sinir sistemleri ve kalpleri takip edilmelidir. Kural olarak negatif gösterirseniz yayılmasını engelleyemezsiniz" şeklinde konuştu.

Caner Erkin'in Vida ile temasına değinen Ceyhan, "Caner'in Vida'dan virüs kapma riski ile kendi takımından ve milli takımdan virüs alma durumu daha yüksek değil. Her takımda farkına varılmamış pozitif insanlar var, onlarla daha fazla temas sağlanıyor" dedi.