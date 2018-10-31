Ünlü Fenomen Kerimcan'ı Darp Eden Saldırgan Teslim Oldu!
Samsun'da ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'ın darp edilmesi olayına karışan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli, Samsun Adliyesine teslim oldu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'ın darp edilmesi olayına karışan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli, Samsun Adliyesine teslim oldu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Samsun'da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama müzekkeresi bulunan ve hakkında birçok suçtan polis tarafından aranan Uğur D. (30), akşam saatlerinde Avukatı Özkan Güreş ile birlikte Samsun Adliyesine giderek teslim oldu. Yaklaşık 2 yıl önce Samsun'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan bir eğlence mekanında sahneye çıkan Kerimcan Durmaz'ın konserinde olay çıkan olayda sanatçıyı darp ederek de yaraladığı ileri sürülen Uğur D. hakkında ayrıca kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 20 gün de hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Adli işlemleri tamamlanan Uğur D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Kim kerimcanı dövmüş ise ona yazıklar olsun,çok ayıp bu adam hayatında hiç adam dövmemiş mi? Baksanıza kerimcan hala ayakta gezebiliyor,insan biraz dövmesini bilir yahu,kırılan kemik yok morarma göz yok çok ayıp yahuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ellerine saglik benimm babammmmCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kerimcan kız olsa güzel karı olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Doktorun biri uşak ilinde iki araç iki evi kundaklamış yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atmış, yakalanmış serbest, şahsı biri soytarının birini darp etmiş tutuklu, adalet bu mu?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Karıştırmış, bay zannetmiş. Yoksa bayana el kaldırmazmışCevap Yaz 2 Yayından Kaldır