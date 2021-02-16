Ünlü avukattan XRP yorum ve analizi! XRP nedir? XRP Coin kaç TL?

Toplam piyasa değerine göre en büyük beşinci kripto para birimi XRP, geçen haftada önemli bir yükseliş sergiledi. Bu yükseliş birçok yatırımcı için geri dönüş sinyali oldu ve XRP'nin 0,30 dolar altındaki gidişatı en azından bir süreliğine durdu. Ünlü avukattan XRP yorum ve analizi! XRP nedir? XRP Coin kaç TL?

Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple'a dava açmasının ardından XRP büyük bir düşüş yaşadı. Fiyat 0,60 dolar seviyelerinden 0,17 dolara kadar geriledi. Bu düşüşün ardından çoğu isim XRP'nin toparlanamayacağını düşünüyordu ama XRP beklenenin tersini yaptı. ArdındanÜnlü avukattan XRP yorum ve analizi geldi. Peki, XRP nedir? XRP Coin kaç TL?

XRP YORUMU VE ANALİZİ

Ünlü Blockchain ve kripto para avukatı Stephen Palley, Ripple'ın SEC şikayetine verdiği hızlı cevabın, ödeme girişiminin yasal savaşın hızla bitmesini istediğini gösterdiğine inanıyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"30 gün daha isteseler ve daha sonra reddetselerdi şaşırmazdım. Aama yapmadılar. Yaklaşık bir ay sonra cevap verdiler. Bu ne demek? Sanıkların çoğunun aksine, anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesini gerçekten istiyorlar."

Stephen Palley: SEC muhtemelen tüm 'kötü' belgelere ve silahlara zaten sahip

Stephen Palley ayrıca SEC'in bu erken aşamada davasını tamamen ortaya koyduğuna inandığını da söylüyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"Tipik olarak hukuk davalarında, dava bir süre ilerlemeden diğer tarafın belgelerini alamazsınız. Burada SEC, muhtemelen yaptırım işlemi sırasında tüm belgeleri almıştır, bu nedenle asıl şikayet bu kadar uyumludur. Başka bir deyişle, SECmuhtemelen tüm 'kötü' belgelere ve silahlara zaten sahip ve bunları davaya dahil etti."

Blockchain avukatı: XRP ticareti ABD'deki borsalarda yeniden başlatılacak!

Blockchain avukatı, Ripple'ın XRP satışlarının bir "teklif" olarak görülmemesi gerektiğini savunarak zor zamanlar geçirebileceğini ekliyor. Ripple kazandığında Stephen Palley, XRP ticaretinin ABD'deki borsalarda yeniden başlatılacağını belirtiyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"Ripple davası, hareket uygulamasından sonra, belki de ABD'de ticaretin yeniden başlamasına izin verme becerisiyle çözülmelidir. SEC muhtemelen ABD'li alıcıları etkileme konusunda tam anlamıyla sağır değil ve olmamalıdır (şirket ya da baş adamları hakkında ne düşünürse düşünsün)."

XRP (Ripple) NEDİR?

XRP (Ripple), internet aracılığıyla para göndermek için kullanılan bir iletişim protokolüdür. ABD merkezli Ripple Labs tarafından 2012 yılında geliştirilmiş sistemde Dolar ve Türk Lirası gibi fiat para birimlerinin yanı sıra, Bitcoin ve Litecoin gibi kripto para türünden ödemelerle diğer emtiaları ve değer birimlerini destekler.

Ripple; bankaların, ödeme sağlayıcılarının, dijital varlık borsalarının ve şirketlerin gelişmiş blokzincir teknolojisini kullanarak güvenli, ücretsize yakın derecede düşük işlem ücretli ve her boyutta, küresel çapta para ve değer göndermeyi mümkün hale getirmeyi hedeflemektedir.

Dijital varlık gönderimini blokzincir üzerinde XRP30 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı kriptopara aracılığıyla gerçekleştirir. 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla XRP tüm kriptoparalar içinde pazar büyüklüğü sıralamasında dördüncü sıradadır. Ripple şirketi 300'den fazla finansal kuruluşa ve 40'tan fazla ülkeye hizmet vermektedir.

XRP KAÇ TL?

Serbest piyasada 1 Ripple fiyatı 4.19 TL TL'dir. Ayrıca 1 Ripple 0.594055 $ dolardır. 1 Ripple karşılığında 4.19 TL Türk Lirası veya 0.594055 $ dolar alınabilmektedir.