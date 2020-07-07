Ünlü anketçi, sonuçları canlı yayında paylaştı: Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu ne, bu sorunu hangi parti çözer? Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı canlı yayında araştırma sonuçlarını paylaştı. Hilmi Daşdemir, vatandaşlara "Türkiye'nin en büyük sorunu ne?" sorusunu sorduğunda "Ekonomi" yanıtını aldığını belirtti. Ankette, "Türkiye'nin en büyük sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna ise vatandaşların %50'si "AK Parti" dedi.

Bugün seçim olsa sonuçlar nasıl olur? Oy tercihleri değişiyor mu? Yeni partilerin dengelere etkisi ne durumda? Kamuoyu araştırmacıları ve analistler siyaset koridorlarında yankılanan 2023 senaryolarından çıkan çarpıcı sonuçları açıkladı.

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu Müzakere programının bu haftaki konukları İhsan Aktaş, Hilmi Daşdemir, Murat Gezici, Elif Dördüncü Aydemir, Dr. İbrahim Uslu oldu.

Kamuoyu araştırmacıları ve analistler siyaset koridorlarında yankılanan 2023 senaryolarını değerlendirerek "Bugün seçim olsa sonuçlar nasıl olur" anketinden çıkan çarpıcı sonuçları açıkladı.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir yapılan anket sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

AK PARTİ - 41.45

CHP - 22.9

MHP - 10.1

HDP - 10.5

İYİ PARTİ - 8.5

GELECEK PARTİSİ - 1.3

DEVA PARTİSİ - 1.3

HÜDA-PAR - 0.3

VATAN PARTİSİ - 0.15

SEÇMEN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNUNU NE OLARAK DEĞERLENDİRİYOR?

Daşdemiraraştırmaların Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olarak karşılarına çıktığını söyleyerek "Yüzde 50.2 ile ekonomik sorun, yüzde 32 koronavirüs, terör yüzde 6, Suriyeliler binde 9 olarak ön planda. Suriyeli meselesi bir ara gündemin en önemli meselesiyken şu anda unutulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

HANGİ PARTİ BU SORUNU ÇÖZER?

Ankette, "Türkiye'nin en büyük sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna gelen yanıtlar ise şöyle sıralandı:

AK PARTİ - 50.5

CHP - 23.3

HDP - 8.2

İYİ PARTİ - 7

MHP - 4.8

DİĞER - 2.7

DEVA PARTİSİ - 1.5

GELECEK PARTİSİ - 0.9

VATAN PARTİSİ - 0.5

SAADET PARTİSİ - 0.3

YENİDEN REFAH PARTİSİ - 0.2

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ - 0.1

"AK PARTİ OYLARI GERİLEYECEK"

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş seçimlerde CHP'nin çok önemli başarı elde ettiğini söyleyerek "CHP'nin oyları yüzde 30'lara çıkacak. AK Parti'nin oyları ise radikal bir gerilemeye sahip olacak" dedi.