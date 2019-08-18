UNKAPANI ALT GEÇİDİ İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA
İSTANBUL DHAİstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
18.08.2019 19:35
İSTANBUL DHA
İstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde su dolan alt geçit ve ekiplerin çalışma yapması görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu görüntüleri
-Su dolan alt geçit
-Ekiplerin çalışmaları
Kaynak: DHA