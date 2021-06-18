Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi...

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA atanmış bulunmaktadırÜniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR

Kaynak: Habermetre