Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi...

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi...
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA atanmış bulunmaktadırÜniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Mert Müldür Yiğit Şardan Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 21:56:33. #1.13#

title