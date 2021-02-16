Üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman? Üniversitede yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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Üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman? Üniversitede yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

16.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:20
Üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman? Üniversitede yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin merakla sorduğu Üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman? Üniversitede yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversite sınavı başvuru! Üniversite bahar dönemi ne zaman başlayacak? Üniversite açılıyor mu? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden tedbirler sonrası üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman? Üniversitede yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversite taban puanları! Üniversite bölümleri!

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı?' sorusuna yanıt vermişti. YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim."

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Üniversite sınavı tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Pandemi nedeniyle sınav tarihi netlik kazanmadı.

ÜNİVERSİTE BAHAR DÖNEMİ

Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi. İşte gönderilen o yazı " Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır" açıklaması yer aldı. Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek. 2 hafta sonra düzenlenecek Kabine Toplantısında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

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