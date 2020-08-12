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Üniversite şehrinde emlakçılar okulların açılmasını bekliyor

Korona virüs salgınının devam etmesi nedeniyle üniversitelerin açılması tartışılırken, 3 üniversiteli Eskişehir'de emlakçılar piyasadaki durgunluk nedeniyle endişeli olduklarını belirttiler.

Üniversite şehrinde emlakçılar okulların açılmasını bekliyor
12.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:34

Korona virüs salgınının devam etmesi nedeniyle üniversitelerin açılması tartışılırken, 3 üniversiteli Eskişehir'de emlakçılar piyasadaki durgunluk nedeniyle endişeli olduklarını belirttiler.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Coivd-19 salgını Türkiye'de de birçok sektörü olumsuz etkiledi. Salgındaki tehlikenin devam etmesi nedeniyle okulların açılması tartışma konusu olurken, üniversitelerde de durum bilinmezliğini koruyor. Milyonlarca öğrenci bu yıl öğrenim hayatına uzaktan eğitimle mi yoksa yüz yüze eğitimle mi devam edeceğini merak ediyor. Türkiye'nin üniversite kenti olarak bilinen Eskişehir'de ise emlakçılar, okulların açılmasıyla ilgili haberi merakla bekliyor.

"Üniversiteler açılmazsa ciddi sorunlar yaşayabiliriz"

Üç üniversite bulunan şehirde emlak piyasasının öğrencilere ciddi oranda bağımlı olduğunu belirten Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, okulların açılmaması halinde emlak kira ve satışlarında yüzde 30'luk bir düşüş beklediklerini söyledi. Korona virüs salgının sektörü önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "Korona virüs şu anda tüm dünyanın problemi. Tabi bundan bizim ülkemiz de bizim şehrimiz de ciddi şekilde etkileniyor. Şu anda emlak piyasası üniversite tercihlerini yakından takip ediyor. Öğrenci arkadaşlarımız genellikle Eskişehir'i tercih ediyorlar. En çok tercih edilen şehir olmasının sebebi de Eskişehir'in öğrenci şehri olması. Öğrencilerin ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri, ulaşımın kolay olması ve ev bulma konusunda en az sıkıntı yaşayacakları şehrin burası olması bu konuda büyük bir etken. Şu anda ise emlak piyasası durgun. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz küçük esnaflar, emlakçılar olarak öğrencilere çok bağlıyız ve bu nedenle salgın bizi çok etkiledi. Eğer okullar açılamazsa öğrencilerden en çok etkilenen biz emlak komisyoncuları, ciddi sorunlar yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"Şu anda her şey çok belirsiz"

Okulların açılması konusunda belirsizlik sürerken emlak piyasasında da bir belirsizlik olduğunu aktaran Gazi Çelik, "Şu anda neredeyse hiç talep yok. Talep olmadığı için de fiyatlarda da oynama yok. Şu anda her şey çok belirsiz. Şayet okullar açılmazsa bizim satışlarımız yüzde 30 civarında etkilenir. Bu da Eskişehir için önemli bir oran. Bu dönemi de atlatacağımıza inancım tam. Biraz darbe alırız belki, ama toparlanabiliriz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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