UNDP iş güvenlik sektörünün "Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" 3. aşama eğitimi başladı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen İş Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi (3. Aşama) kapsamında medya temsilcilerine yönelik düzenlenecek eğitim programı başladı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen İş Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi (3. Aşama) kapsamında medya temsilcilerine yönelik düzenlenecek eğitim programı başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara