UNDP iş güvenlik sektörünün "Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" 3. aşama eğitimi başladı
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UNDP iş güvenlik sektörünün "Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" 3. aşama eğitimi başladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen İş Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi (3. Aşama) kapsamında medya temsilcilerine yönelik düzenlenecek eğitim programı başladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen İş Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi (3. Aşama) kapsamında medya temsilcilerine yönelik düzenlenecek eğitim programı başladı.

UNDP iş güvenlik sektörünün 'Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi' 3. aşama eğitimi başladı
UNDP iş güvenlik sektörünün 'Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi' 3. aşama eğitimi başladı
UNDP iş güvenlik sektörünün 'Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi' 3. aşama eğitimi başladı
UNDP iş güvenlik sektörünün 'Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi' 3. aşama eğitimi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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