UND, Orta Koridor'un kilit ülkesi Azerbaycan'da çözüm aradı

Asya-Avrupa arasındaki ticarette en önemli güzergahlardan biri olan Orta Koridor'un taşımacılar tarafından daha fazla kullanılması için harekete geçen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Azerbaycan'da önemli ziyaretler gerçekleştirerek, kilit ülke Azerbaycan'da çözüm aradı.

Asya-Avrupa arasındaki ticarette en önemli güzergahlardan biri olan Orta Koridor'un taşımacılar tarafından daha fazla kullanılması için harekete geçen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Azerbaycan'da önemli ziyaretler gerçekleştirerek, kilit ülke Azerbaycan'da çözüm aradı.

UND'den yapılan açıklamaya göre, Orta Koridor'un avantajlarının ortaya çıkmasını amaçlayan dernek, Türk Konseyi ve Özbek heyeti ile birlikte Azerbaycan'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, heyet ilk önce Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirirken, UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel burada bir bilgilendirme yaptı.

Azerbaycan'da alınan yüksek geçiş ücretleri, yanıcı bahanesiyle taşımacılardan alınan ücretler, devlet yol fonu vergisi, başka ülkelerden alınmayan fakat Türk araçlarından alınan ücretler, yüksek gemi fiyatları ve Hazar Denizi'ndeki beklemeler ve kapasite yetersizliği gibi konular hakkında bilgiler veren Özel, Türkiye'de yüksek maliyetlerin kaldırılması haberini beklendiğini iletti.

Ayrıca, Gürcistan-Rusya sınırındaki engeller ve sınırın hava şartları sebebiyle sık sık kapanması, yaşanan lojistik zorluklar, Orta Koridor varken diğer güzergahların kullanılması sorunu aktarıldı.

Heyet sonrasında, Azerbaycan ulaştırma bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Türk Konseyi yetkilileri, toplantıda Orta Koridor'un ulaştırma alanında büyük bir alternatif role sahip olduğunu ve kilit ülke olan Azerbaycan'ın lojistik transit konumunun güçlenmesinin Türk dünyası açısından önemini vurguladı.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan Gümrük Komitesi yetkilileri ile görüşen heyet, gümrük alanında Azerbaycan'dan beklenen iyileştirmeler ve sınır kapısındaki gümrük personelinin artırılması konusunu istişare etme fırsatı buldu.

Azerbaycan gümrük yetkilileri, gümrüklerin dijitalleşmesi, ticaretin kolaylaştırılması yönünde hükümetin verdiği emir doğrultusunda, kısa zamanda iyileştirmelerin, Türk Konseyi üyesi ülkeler Türkiye ve Özbekistan'ın da iş birliğiyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yüksek geçiş maliyetleri masaya yatırıldı

Türk Konseyi heyeti, Hazar koridorunun deniz geçişleriyle ilgili olarak Azerbaycan Denizcilik Şirketi ASCO yetkilileri ile de liman ve gemi kapasitesi hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

UND adına söz alan Alper Özel, Bakü limanı ve Hazar noktasının büyük bir lojistik merkeze dönüşebileceğini, ayrıca Azerbaycan ve yeni açılacak Nahcivan koridorunun çok büyük bir potansiyel vadettiğini, fakat mevcut yüksek maliyetler ile Orta Koridor'un Orta Asya tedarik zinciri ve koridoru kullanan Türk taşımacılarının rekabet gücünü azalttığını bu sebeple, gemi fiyatlarında indirim, kapasite yükseltilmesi ve Nahcivan koridorundaki yüksek maliyetlerin azaltılması gerektiğini anlattı.

Toplantı vesilesiyle UND heyeti ve Özbekistan ulaştırma bakanlığı yetkilileri de bir araya geldi.

Türkiye ve Özbekistan arasında artan taşımacılık hacmi ve ticaretten duyulan memnuniyet taraflarca ifade edilirken, Özbek tarafınca, Orta Koridor'un güçlendirilmesi için Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin Türk Konseyi şemsiyesi altında öncü olmaları gerektiği, Orta Koridor'da elektronik geçiş belgesinin dünyada ilk defa uygulanmaya başlamasının önemi ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu