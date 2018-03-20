Ünal: "Karadeniz'in En Hızlı Kalkınan İli Ordu"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkanı Ufuk Ünal, geçmiş yıllarda Trabzon ile Samsun arasına sıkışmış, ekonomik ve sosyal yönden durgun bir süreç yaşayan kent olarak bilinen Ordu'nun son yıllarda bölgenin en hızlı kalkınan şehri olduğunu söyledi.

Ordu son yıllarda kalkınmadan büyük ölçüde pay aldığını, Büyükşehir olunmasıyla bu kalkınmanın hızlandığını belirten OTSO Meclis Başkanı Ufuk Ünal, bu kalkınma sürecinin şehrin ekonomik ve sosyal dengesini de değiştirdiğini belirtti. Özellikle Ordu-Giresun Havalimanının bu sosyal kalkınma ve gelişmenin itici gücü olduğunu da vurgulayan Ünal, turizminde bundan payını aldığını kaydetti.

"Havalimanı sosyal gelişmeyi hızlandırdı"

Ünal, "Son yıllarda Ordu'nun aldığı hizmetler nüfus artışının yanı sıra ekonomik ve sosyal yönden sevindirici gelişmeleri de beraberinde getirdi. 2006 yılında Ordu Üniversitesinin faaliyete başlamasıyla öğrenci sayısı 20 binleri geçti. Yılların sorunu olan Karadeniz sahil yolu yapılması gelişme sürecini hızlandırdı. Bu süreç Ordu-Giresun Havalimanının yapılmasıyla büyük ivme kazandı. Yılda 1 milyonu aşkın yolcuya hizmet verir hale gelen havalimanı ile birlikte şehrin ekonomik ve sosyal ufku genişledi. Turizm, otelcilik, akaryakıt, fındık ve inşaat sektörleri canlandı. Özellikle turist sayısında büyük artış yaşanması ilimiz turizmi açısından sevindirici oldu. 2016 yılında Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısı toplamda 602 bin 466 iken bu sayı 2017 yılında 704 bin 689'a ulaştı. Bu gelişmeler ekonomik ve sosyal yönden gelecek için umut verici gelişmelerdir" dedi.

"Elimizi taşın altına koyacağız"

Halen inşaatı süren çevre yolunun bu yıl, 140 yıllık hayal olan Karadeniz- Akdeniz yolunun Ordu etabının da gelecek yılsonunda hizmete gireceğini belirten Ünal, halen fizibilite çalışmaları süren Ünyeport'un da hizmete girmesiyle Ordu'nun geleceği doğru sevindirici bir şekilde yol aldığına dikkat çekerek, "Bunların yanında hızlı trenin Bolaman'a kadar getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin son 3 yıldır ilçelerde hızlı bir yatırım sürecinde olması da bu gelişmeyi katlayan gelişmelerdir. Bize düşen ise bir sivil toplum kuruluşu ve tüzel kurum olarak bu gelişmelere katkıda bulunmak ve taşın altına elimizi koymak olacaktır" diye konuştu. - ORDU