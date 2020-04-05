Ümraniye'de 4 bin 400 kaçak maske ele geçirildi
Ümraniye'de bir tekstil atölyesine düzenlenen baskında 4 bin 400 kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.
05.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:14
Ümraniye'de bir tekstil atölyesine düzenlenen baskında 4 bin 400 kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Nisan'da Dumlupınar Mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde izinsiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerine düzenlenen baskında 6 koli içinde 4 bin 400 kaçak maske ele geçirildi.
İş yeri sahipleri hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA