Ümit Milli Takım, Hırvatistan'a 4-1 mağlup oldu

STAT: Kranjceviceva StadıHAKEMLER: Ante Culjak, Anto Maric, Marko Maloca, Ante CulinaHIRVATİSTAN: Ivor Pandur, Adam Benic, Ivan Dolcek, Josip Sutalo, Dominik Oroz, Stipe Radic, Josip Mitrovic, Ante Palaversa, Marin Ljubicic, Antonio Marin, Marko BulatTÜRKİYE: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz (Dk.

STAT: Kranjceviceva Stadı

HAKEMLER: Ante Culjak, Anto Maric, Marko Maloca, Ante CulinaHIRVATİSTAN: Ivor Pandur, Adam Benic, Ivan Dolcek, Josip Sutalo, Dominik Oroz, Stipe Radic, Josip Mitrovic, Ante Palaversa, Marin Ljubicic, Antonio Marin, Marko BulatTÜRKİYE: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz (Dk.74 Yusufcan Esendemir), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk.46 Barış Alper Yılmaz), Erdoğan Kaya (Dk.44 Rahmi Salih Kaya), Bünyamin Balcı (Dk.67 İsmail Çokçalış), Kartal Kayra Yılmaz (Dk.46 Umut Güneş), Erkan Eyibil (Dk.46 Doğucan Hospolat), Ömer Faruk Beyaz (Dk.74 Kerem Atakan Kesgin), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.86 Batuhan Kör), Ali Akman (Dk.46 Enis Destan)GOLLER: Dk.7 Josip Mitrovic, Dk.41-66 Antonio Marin, Dk, 43 Marko Bulat ( Hırvatistan ) - Dk.84 Barış Alper Yılmaz ( Türkiye

Ümit Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Hırvatistan ile oynadığı özel maçı 4-1 kaybetti. Zagreb'de Kranjceviceva Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Milli Takımımızın golünü 84'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz atarken, Hırvatistan'ın gollerini 7'nci dakikada Josip Mitrovic, 41 ve 66'ncı dakikalarda Antonio Marin ve 43'üncü dakikada Marko Bulat kaydetti. Ümit Milli Takımımız, maçın ardından Antalya'ya giderek Sırbistan maçının hazırlıklarına başlayacak. Öte yandan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker tribünden takip etti.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı