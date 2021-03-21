Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının hazırlıklarına yarın başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının hazırlıklarına yarın başlayacak

21.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:50
Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının hazırlıklarına yarın başlayacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları öncesinde Hırvatistan ve Sırbistan ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yarın başlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları öncesinde Hırvatistan ve Sırbistan ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yarın başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü de Alanya'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ümit milli takım, İstanbul'da toplanacak ve ilk çalışmasını yarın yapacak.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takımın aday kadrosunu şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Berke Özer (Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Cemali Sertel, Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Orta saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdmanyurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Ali Akman.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Guy Ritchie Hande Erçel
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının hazırlıklarına yarın başlayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:53:08. #1.16#
title