Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası başladı

16.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 00:14

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır'da başladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından, Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 54 ilden bin 320 sporcu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan şampiyonada kata gösterisi yapan milli sporcular, asker selamı verdi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilk kez Türkiye Karate Şampiyonası'nın illerinden yapılmasından mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.

Şampiyonaya katılanları misafir etmenin heyecanını yaşadıklarını ve bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Olimpik sporlarda ve dünya çapında en iddialı olduğumuz spor branşlarının başında gelen karatede ülkemizin son yıllarda aldığı büyük başarılarda emeği geçen ve bu şampiyonanın Diyarbakır'da gerçekleşmesini sağlayan değerli federasyon başkanımıza, yönetimine, bu konuda katkı koyan bakanlığımıza ve Türkiye'de sporun hamisi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne birçok şampiyon yetiştiren Diyarbakır'ımızda bu tip buluşmaların yapılmasını önemsiyoruz. İnşallah daha nice büyük Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yaparız. Bu hedefe ilerliyoruz."

Güzeloğlu, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Delihasan: "Diyarbakır'ın sıcak ev sahipliğini hissediyoruz"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türk karatesi adına her zaman ülkeyi dünyada temsil etmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Delihasan, son yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olarak büyük bir başarı elde ettiklerini anımsatarak, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır gibi kadim bir kentte böylesi bir organizasyonun yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Delihasan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'a Türkiye Karate Şampiyonası'nı verdiğimizde, insanların biraz tereddütleri vardı ama buraya geldikten sonra bir kardeşimiz çok güzel özetlemiş, 'Diyarbakır senden özür dilerim ön yargım için.' diye paylaşım yapmış. O kardeşimi, bütün karate camiasının duygularını aktardığı için tebrik ediyorum. Buraya geldikten sonra öğrendik ki karate tarihinin ilk Türkiye Şampiyonası'nı da biz burada yapmış oluyoruz. Onun için ben bütün karate camiasını tebrik ediyorum. Ümit ediyoruz ki bundan sonra Diyarbakır sporla, kültürle anılmaya devam eder. Gelen bütün katılımcıların, 'Çok güzel ev sahipliği yapıyorlar.' dediklerini duyduk. Biz de geldiğimizden beri Diyarbakır'ın bu sıcak ev sahipliğini hissediyoruz. Ülkemizin kültür ve tarih incisi Diyarbakır'a ben de teşekkür ediyorum. İyi ki Diyarbakır'dayız, iyi ki Türkiye Şampiyonası'nı burada yaptık."

Delihasan, aynı şampiyonayı iki yıl sonra tekrar Diyarbakır'da düzenleyeceklerinin müjdesinin vererek, diğer federasyonları da burada organizasyon yapmaya davet etti.

İlk şampiyon Diyarbakır'dan

Konuşmaların ardından start alan şampiyonanın ümit bayanlar 54 kilo kumite final müsabakasında, Diyarbakır'dan Sena Kızılaslan ve Aydın'dan Bilge Akarkan mücadele etti. Kızılaslan, rakibi Akarkan'ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Vali Güzeloğlu, kategorilerinde birinci olan Sena Kızılaslan, ikinci Bilge Akarkan ve üçüncülüğü paylaşan Beyaz Daşdemir ile Meryem İrkin'e madalyalarını verdi.

Memleketinde şampiyon olmanın heyecanını yaşayan Sena Kızılaslan, madalyasını babasına armağan ettiğini belirtti.

Şampiyonada ikinci olan Bilge Akarkan da daha önce girdiği müsabakalarda dereceye elde edemediğini, burada derece yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok fazla çalıştım. Diyarbakır'ı da çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Organizasyon 17 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA