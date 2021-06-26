Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü

Trabzon'da vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Trabzon'da vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Caddesi'nde stant kuruldu.

Polis ekipleri ve Yeşilay görevlileri, vatandaşlara broşür dağıtarak bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi aktardı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner, AA muhabirine, gençlerde bağımlılık oranının yüksek olduğunu söyledi.

Güner, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) üzerinden de bağımlılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Uyuşturucu, tütün ve alkol gibi bağımlılıklarla ilgili 115 YEDAM danışma hattının hizmette olduğuna dikkati çeken Güner, isteyenlerin bu hattı arayarak destek alabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan