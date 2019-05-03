Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki 188 kilometrelik Mardin-Şanlıurfa etabı tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle düzenlenen turun ikinci günündeki Mardin-Şanlıurfa etabı, Göbeklitepe Kavşağı'nda sona erdi.

Söz konusu etapta milli takım sporcusu Cebrail Şeker birinci, Sırbistan Milli Takımı'ndan Stefan Stefanovic ikinci, Torku Şekerspor'dan Muhammed Selçuk ise üçüncü oldu.

Turun genel klasmanında, Minsk Cycling (Belarus) takımından Samoilau Branislau birinci, Vib Sport (Bahreyn) takımından Anass Ait el Abdia ikinci, Bike Aid (Almanya) takımından Adne Van Engelen de üçüncü sıradaki yerini korudu.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Çok şükür turnuvanın bu etabı da sıkıntısız tamamlandı. Bu tür turnuvalar hem bölgemizin ve ülkemizin tanıtımı hem de sporcular açısından önemli. Hakikaten 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla ciddi bir yoğunluk var. Özellikle ramazan ayı öncesi bu tür faaliyetler oldukça yoğun. Yarışmanın bölgeye ve sporculara hem kültürel hem de sportif anlamda ciddi katkı sağladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mardin-Şanlıurfa etabını birinci tamamlayan Cebrail Şeker ise çok zorlu geçmesine rağmen başarılı sonuç elde ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Mardin'den bu tarafa 4 sporcuyla atak yaptık ve yarışı kazandık. Etabın içinde puanlar vardı. Hepsini birinci geçerek hem yeşil mayoyu hem de en iyi tırmanma mayosunu kazandık." şeklinde konuştu.

Organizasyonun üçüncü etabı yarın Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular, Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep güzergahında 620 kilometre pedal çevirip, 5 Mayıs Pazar günü turu tamamlayacak.

Kaynak: AA