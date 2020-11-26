Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Borçları aşağı çekmemizdeki en önemli etken, iki yıl içinde 42 milyon avroluk oyuncu satmamız"
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Borçları aşağı çekmemizdeki en önemli etken, iki yıl içinde 42 milyon avroluk oyuncu satmamız"

26.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:21

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki yıl içinde futbolcu satışından elde ettikleri önemli gelirle borçlarını aşağı çektiklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki yıl içinde futbolcu satışından elde ettikleri önemli gelirle borçlarını aşağı çektiklerini söyledi.

Ağaoğlu, Sabah gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.

Göreve geldikleri dönemde 35-36 milyon avro olan kadro maliyetini dengeleyerek 16 milyon avro seviyesine çektiklerini aktaran Ağaoğlu, "Geçen sene 17 milyon avroluk kadromuz vardı. Bu sene 16 milyon avroluk bir kadroyla mücadele ediyoruz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gelirlerinin 5'te 1'i kadar gelirlerimiz var. Bu gözardı edilmesin. Taraftarlarımız doğal olarak şampiyonluk istiyor. Bu beklenti geçmişteki yönetimleri biraz aşırı harcamalara itmiş olabilir. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında bozulan fair play yapılandırmasına aykırı, aşırı borçlanmadan dolayı biz bu sene ceza aldık. Maalesef insanlar bir algının peşinden gidiliyor, doğrusunu araştırmadan. Biz 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ihlal edilen anlaşmasının bedelini ödedik bu sene. Bizimle alakalı bir durum yok." diye konuştu.

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Ahmet Ağaoğlu, kulübü 870 milyon liralık borçla aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dövizdeki artışa rağmen biz borcu aynı yerde sabit tuttuk. Biz bu borcu 6 senede de öderiz, 7 senede de öderiz. 10 seneye çıkarıldığı zaman biz çok daha rahat öderiz. Bizim bütün hesabımız yerinde. Kamuoyuyla da sık sık paylaşıyoruz. Bu borçları aşağı çekmemizdeki en önemli etken, iki yıl içinde 42 milyon avroluk oyuncu satmamız. Birisi Yusuf Yazıcı, bir diğeri de geliştirip sattığımız Sörloth. Yusuf'tan 18 milyon, Sörloth'tan da 11 milyon avroluk gelir elde ettik. Futbolcularımız için ödediğimiz bonservis bedelleri 15 milyon avro. Dönüp baktığımızda Trabzonspor oyuncu satışlarında net 27 milyon avro gelir elde etmiş. Bunun çok önemli bir bölümü de borç ödemeye gitti."

Pandemi nedeniyle zarar 110 milyon lira

Ahmet Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Bu süreçten etkilenen 3 kalemimiz var. Birisi naklen yayın. Telaffuz edildiği gibi 2 milyar 650 milyon üzerinden gerçekleşirse ligin de 21 takıma çıkmasından dolayı Trabzonspor'un 65-70 milyon lira arası bir zararı söz konusu. Tribün gelirinde de 35-40 milyon liralık bir zarar var. Ürün satışında da geçen sene karımız 22-23 milyon lira bandındaydı. Bu sene 13 milyon lira bir karla kapatacağız. Baktığımızda geçen seneye göre Trabzonspor Kulübü pandemi nedeniyle 110 milyon lira civarında zarara uğraşmış durumda. Sörloth'un satışından gelen gelir borç kapatmaya gidecekken, işte bu açığa gidecek." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, pandemi dönemini iyi bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını anlatarak, "Allah'a şükür son 1,5 senedir oyuncularının maaşını günü gününe ödeyen 3-4 kulüpten biriyiz. Üretim önemli, altyapı önemli. Geliştirerek satmak da aynı ölçüde önemli. Biz bunları yapabiliriz. Kendi dinamiklerimizi efektif olarak kullanmamız lazım. Benim kulübümün ekonomisini geliştirdiğimiz oyuncular yukarı çıkardı. Projelerle geliyoruz. Proje belli, alacaksın, yetiştireceksin, satacaksın. Çok açık ve net." şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Borçları aşağı çekmemizdeki en önemli etken, iki yıl içinde 42 milyon avroluk oyuncu satmamız'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Borçları aşağı çekmemizdeki en önemli etken, iki yıl içinde 42 milyon avroluk oyuncu satmamız'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Borçları aşağı çekmemizdeki en önemli etken, iki yıl içinde 42 milyon avroluk oyuncu satmamız'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: 'Borçları aşağı çekmemizdeki en önemli etken, iki yıl içinde 42 milyon avroluk oyuncu satmamız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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