Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı yarın başlıyor

Türkiye'nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük tekne satış organizasyonu "Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı" yarın başlıyor.

Türkiye'nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük tekne satış organizasyonu "Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı" yarın başlıyor.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Viaport Marina'da 15 Kasım'a kadar sürecek fuarda fiyatı 50 bin liradan 70 milyon liraya kadar uzanan, her ihtiyaca göre 250 tekne sergilenecek.

Yelkenli teknelerden motor yatlara, boatlardan deniz ekipmanlarına kadar denizseverlerin tüm ihtiyacını karşılayacak ürünler bir hafta boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Birbirinden özel teknenin sergileneceği etkinlikte, içinde 24 ayar altın kaplamaların olduğu Müzeyyen isimli tekne öne çıkıyor. Tuzla tersanelerinde yüzde 80 yerlilik oranıyla inşa edilen ve sahibinin özel olarak altın kaplamalarla donattığı 18 metre uzunluğundaki tekneye iç ve dış altın kaplamalar için fazladan 1 milyon liraya yakın harcama yapıldı.

Tamamen el işçiliği ürünü olan teknenin satış fiyatı ise 10 milyon liraya yaklaşıyor.

Fiyatları 70 milyon liraya kadar çıkıyor

Boat Show Tuzla'da bulunan en özel tekneler arasında Türk yapımı Serenitas isimli motor yat da yer alıyor. 32 metre uzunluğundaki tekne, toplam 5 yolcu kamarası ve 10 yolcu kapasitesiyle ultra lüks sınıfında bulunuyor.

İç dizaynı lüks bir evden farksız olan teknede, döşemeler, gizli TV üniteleri, geniş banyo ve lavaboları, modern tasarımı ve en kötü hava şartlarına dayanıklı gövdesiyle fuarın en özel teknelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira olan tekne, Boat Show Tuzla'da alıcılarını bekliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılması planlanan birçok etkinlik iptal edilirken, dünyanın en önemli tekne fuarları olarak gösterilen Cannes ve Monaco'da düzenlenen fuarlar da yapılamadı. Bu fuarların iptal edilmesiyle, yatçılık sektörünün gözü Boat Show Tuzla'ya çevrildi.

"Pandemi, aile tipi teknelere ilgiyi artırdı"

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarlar Müdürü Emel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygun fiyata güvenle tatil yapmak isteyenler ile tekne üreticilerini ve ithalatçıları açık havada buluşturduklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle sosyal hayatta çok büyük değişikliklerin yaşandığını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzole yaşam tarzı, uzunca bir süre hayatımızın bir parçası olacak gibi görünüyor. Bu süreç, tekne sektörünü çok olumlu yönde etkiledi. Yat siparişlerinde aile tipi dediğimiz 12-25 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var. Bu yıl kompozit katamaranlar kalabalık aileler için kullanışlı olması nedeniyle pandemi döneminde en çok ilgi gören yat tiplerinden biri oluyor. Katamaranlar bir süredir Türkiye'de zaten yükselişteydi ama pandemiyle birlikte her ailenin kullanabileceği bir daire konseptinde olan katamaranlar en fazla talep gören tekneler arasında birinci sıraya yükseldi. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım