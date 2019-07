Ulukışla'da "Altay Köyü Kardeşlik Toyu" düzenledi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen Geleneksel Altay Köyü Kardeşlik Toy'u, renkli görüntülere sahne oldu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesi Altay köy meydanında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalde, yaptığı konuşmada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı heyecanı ve coşkuyu yaşadıklarını söyledi. Bu tür festivallerin geleneklerin yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılmasında çok önemli olduğunu belirterek, "Altay köyü 1950'li yıllarda Altay Dağı eteklerinden Kazakistan'dan büyük zorluklarla önce İstanbul'a oradan da Altay köyüne yerleşmişler. Kısa sürede bu yöreye intibak sağlamışlar ve halkla bütünleşmişler. Çünkü Kazak halkıyla Türk halkı kardeştir. Birçok ortak noktamız var. Dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir. O yüzden de kaynaşmamızda kolay olmuş. Bu festivalde kültürümüzün yaşatılmasına ve Altay köy meydanında düzenlenen festivalde dostluğumuzun kardeşliğimizin pekişmesine büyük katkılar sunuyor. Bu sayede her iki ülke arasındaki kardeşlik de daha da güçleniyor. İnşallah bundan sonra bu festival her yıl artan bir coşkuyla artan bir katılımla genişleyerek ve geliştirerek devam ettirilecektir. Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolusu Vekili Ercan Tılebeyov de geleneksel kardeşlik toyunda bir gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "En önemlisi de her sene yapılan böyle bir toyun bir de kardeş devlet olan Türkiye Altay köyü olması gerçekten etkiliyor. Candan damardan alıyor adamı" dedi.

Konuşmalarında davetlilere Özbek pilavının ikram edildi. Çadırlarda yöresel eşyalar sergilendiği festivalde, Kazakistan'dan gelen sanatçılar, yöresel kıyafetlerle şarkılar söyledi. Vali Şimşek, Tılebeyov, protokol üyeleri ve davetliler, söylenen yöresel şarkılarla dans etti. - NİĞDE

