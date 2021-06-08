Ulukartal ailesinin mal paylaşımı kavgası: Oya Ulukartal'dan, eşi ve oğlunun kendisinden hileli olarak hisse kaçırdıkları iddiası

TÜRKİYE'nin en büyük foreks şirketi integralini de bünyesinde bulunduran Ulukartal Holding'in sahiplerinden Oya Ulukartal, şirket hisselerini kendisinden hileli olarak kaçırdıkları iddiasıyla vefat eden eşi Osman Önder Ulukartal ile oğlu Kadir Cenk Ulukartal'a dava açtı.

TÜRKİYE'nin en büyük foreks şirketi integralini de bünyesinde bulunduran Ulukartal Holding'in sahiplerinden Oya Ulukartal, şirket hisselerini kendisinden hileli olarak kaçırdıkları iddiasıyla vefat eden eşi Osman Önder Ulukartal ile oğlu Kadir Cenk Ulukartal'a dava açtı.

Ulukartal Holding'in sahiplerinden Oya Ulukartal, 12 Mayıs'ta hayatını kaybeden eşi Osman Önder Ulukartal ile oğlunun kendisinden şirket hisselerini hileli olarak kaçırdığını ileri sürdü. Osman Önder Ulukartal'ın son beş yılda tüm şirket hisselerini oğlu Kadir Cenk Ulukartal'a devrettiğini belirten Oya Ulukartal, eşinin ölmeden önce de kendisine boşanma davası açtığını belirtti.

Eşinin şirketlerdeki tüm hisselerini oğluna bedelsiz devrettiğini ileri süren Oya Ulukartal, sonra da kendisine boşanma ve mal paylaşımı davası açarak kendi hisselerinden de pay almaya çalıştığını iddia etti. Eşinin taşınmazlarını başkalarına devrettiğini belirten Oya Ulukartal, oğlunun da şirket hisselerini kaçırmaması için İntegral Yatırım Menkul Değerler şirketinin bulunduğu 5 şirketin hisselerine tedbir konulmasını talep etti. Oya Ulukartal oğlu ve eşine İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde alacak, İstanbul Aile Mahkemesi'nde ise mal paylaşımı davası açtı. Oya Ulukartal ayrıca avukatı aracılığıyla ölen eşi ve oğluna İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde belirsiz alacak davası, İstanbul Aile Mahkemesi'nde de mal rejimi davası açtı. Oya Ulukartal mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde "Osman Önder Ulukartal son beş yıl Türkiye 'nin yüzde 25 pazar payına sahip olan İntegral Yatırım Menkul Değerler şirketi, Optimal Menkul Değerler Anonim şirketi, Ulukartal Tarım Gıda Hayvancılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketi, Ulukartal Bilişim Teknoloji şirketi ve Ulukartal Holding A.Ş.'deki hisselerinin yarısını bedelsiz olarak oğlu Kadir Cenk Ulukartal'a devretti. Eşimin milyonlarca lira değerindeki hisselerinin tamamını bedelsiz olarak oğluma devretmesinin kendisinin katılma alacağına kaçırmaya yönelik hileli işlemdir" dedi.Dava dilekçesinde şirketlerin tümünün yönetiminin karı-koca olarak kendilerinin yönetiminde bulunduğunu belirten Oya Ulukartal, Kadir Cenk Ulukartal'ın şirketlerde hiçbir payının bulunmadığını iddia etti. Kadir Cenk Ulukartal'ın pay sahibi olabilmek için çeşitli hileli yöntemlere başvurduğunun yer aldığı dilekçede, Kadir Cenk Ulukartal'ın babası Osman Önder Ulukartal'a dedesinin başka bir çocuğu daha olduğunu, eğer paylar kendisine devredilmezse mal varlıklarını kaybedeceklerine yönelik iddialarla Oya Ulukartal'ı kandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

"EŞİM VE OĞLUM PLANLI HAREKET ETTİLER"Dilekçede 2008'de Osman Önder Ulukartal'a boşanma davası açtığını ancak baskılar nedeniyle davasını geri çektiğini belirten Oya Ulukartal "Oğlum ile eşim harekete geçerek planlı bir şekilde katılma alacağım hakkı olan değerleri devretmeye başladılar. Önce eşim şirketlerdeki tüm hisselerini oğluma bedelsiz devretti sonra da hızla yapılan genel kurullar ile şirketlerdeki yetkilerim kaldırıldı. 53 yıllık eşim sonra da bana boşanma ve mal rejimi davası açtı" dedi. Dilekçede, baba oğulun şirket paylarını kaçırdıklarını ve Oya Ulukartal'a ait şirket payları üzerinden katılma alacağı elde etmek istedikleri ileri sürüldü.

DEDEMİN BAŞKA BİR OĞLU DAHA VAR DİYEREK HİSSELERİ İSTEDİDava dilekçesinde şirketlerin tümünün yönetiminin karı-koca olarak kendilerinin yönetiminde bulunduğunu belirten Oya Ulukartal, Kadir Cenk Ulukartal'ın şirketlerde hiçbir payının bulunmadığını iddia etti. Kadir Cenk Ulukartal'ın pay sahibi olabilmek için çeşitli hileli yöntemlere başvurduğunun yer aldığı dilekçede, Kadir Cenk Ulukartal'ın babası Osman Önder Ulukartal'a dedesinin başka bir çocuğu daha olduğunu, eğer paylar kendisine devredilmezse mal varlıklarını kaybedeceklerine yönelik iddialarla Oya Ulukartal'ı kandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

BABA-OĞUL PLANLI HAREKET ETTİ İDDİASI Oya Ulukartal, 2008'de Osman Önder Ulukartal'a boşanma davası açtığı ancak baskılar nedeniyle davasını geri çektiğini belirtti. Bunun ardından oğlu ile eşinin harekete geçerek planlı bir şekilde katılma alacağı hakkı olan değerleri devretmeye başladığını ileri süren Oya Ulukartal, önce eşinin şirketlerdeki tüm hisselerini oğluna bedelsiz devrettiğini, sonra da hızla yapılan genel kurullar ile şirketlerdeki yetkilerinin kaldırıldığını dilekçesinde belirtti. MALLARINI DEVREDİP, MAL REJİMİ DAVASI AÇTI 53 yıllık eşinin sonra da kendisine boşanma ve mal rejimi davası açtığını belirten Oya Ulukartal, bunun amacının da eşinin mal varlığını devredip, kendisinden katılma alacağını almaya yönelik olduğunu iddia etti. Dilekçede, baba oğulun şirket paylarını kaçırdıklarını ve Oya Ulukartal'a ait şirket payları üzerinden katılma alacağı elde etmek istedikleri ileri sürüldü.

ŞİRKET HİSSELERİNE TEDBİR İSTENDİKadir Cenk Ulukartal'ın şirket paylarını üçüncü kişilere devretme riski bulunduğunun belirtildiği dilekçede eşinin de kendisine ait taşınmazları üçüncü kişilere devrettiğini belirtti. Cenk Ulukartal'ın şirketlerdeki hisselerine üçüncü kişilere devredilmemesi için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi. Cenk Ulukartal'ın hisselerine konulan tedbirin ise Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Sicili'ne bildirilmesi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı