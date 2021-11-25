Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde geleceğin unicorn'larını yaratmak tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde Papara sponsorluğunda gerçekleşen "Geleceğin Unicorn'larını Yaratmak" oturumunda startup'ların bir milyar dolara ulaşma yolculuğu ele alındı. Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Papara sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp'ın moderatörlüğündeki panele Papara CEO'su Ahmed F. Karslı, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri, Ace Games Kurucusu ve CEO'su Hakan Baş ve DCP Yönetici Ortağı Haluk Zontul katıldı.

KARSLI: PAPARA OLARAK 11 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTIK

Papara CEO'su Ahmed F. Karslı, "Papara 2016'da faaliyete başladı. Yola çıkarken amacımız banka hesabı olmayan gençlere finansal hizmetler sunmaktı ancak daha sonra banka hesabı olsun olmasın herkesin uygulamamızı çok sevdiğini fark ettik. Bunun üzerine herkes için yatırım yapmaya karar verdik. Bugün itibarıyla 11 milyon kullanıcıya ulaşmış durumdayız. Hedef her zaman unicorn olmaktı. Hedef kitlemizin gençler olduğunu düşünürsek, gençlerin teknolojik adaptasyonu çok yüksek. Gaming konusu çok konuşuluyor, bence gaming hala birçok sektör arasında en iyi nakit akışı yaratanlardan biri. Bunun dışında startup'lar arasında diğer önemli bir alan olan Fintech'in de balon olduğunu iddia edenler var ama uzun vadede fintechlerin geleceğinin aşırı parlak olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'ye baktığımızda belli başlı şeyleri başardığımızı ama hala yolun başında olduğumuzu görüyoruz. Papara'nın öncelikli amacı Türk vatandaşlarının bütün finansal ihtiyaçlarını en uygun maliyetle ve en iyi deneyimle karşılamak. Avrupa'da da lisans başvurumuz var ama öncelikli pazarımız Türkiye olacak. Türkiye'de regülasyonlarımız biraz detaycı, dolayısıyla teknoloji geliştikçe bazen önümüzü tıkıyor. Ancak kamuda fintechlerin engellendiğini değil desteklendiğini görebiliyoruz, bu bizim için umut verici. Ama fintechlerle doğru iletişimin kurulması çok önemli." dedi.

İLERİ: YATIRIM YAPARKEN EKİBİ ÇOK İYİ TANIMAK İSTİYORUZ

Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri "Yatırım yaparken kurucu ekibe ve şirket çalışanlarına önem veriyoruz. Biz Peak Games'e yatırım yaparken ürün daha ortada yoktu. Fikir bazen yolculuk esnasında değişiyor. Ekibin tecrübesine, bir ileriye seviyeye taşıyabilecek mi diye bakıyoruz, ekibi çok iyi tanımak istiyoruz. Bizim odak noktamız girişimci seçip ona odaklanmak. Psikolojik sorular sorup motivasyonlarını anlamaya çalışıyoruz, bunlar bizim için çok daha önemli veriler. Son iki üç senedir Türkiye'de startup tarafı çok parlak geçti. Bugüne kadar Türkiye'ye hiç yatırım yapmamış yatırımcılar bize ulaşarak Türkiye'deki startupları soruyorlar. Türkiye'deki sıkıntı yeteri kadar girişim olmaması. Kapital çok var ama girişim az. Biz startup dünyasına 2000'li yılların başında başladık. Avrupa'da ve ABD'de ise startuplar 30-40 yıldır fonlanıyor. Yatırımcıların tecrübesi de oralarda çok yüksek. Uzun süredir bu ekosisteme sahipler. Türkiye'de melek yatırımcılar daha yeni yeni yüksek yatırımlarla girmeye başladı. Türkiye'de girişimci kültürü var ama daha ticari küçük işlere yönelik, daha global işlere pek girilmiyor. Ama bunun da kırılacağını, başarı hikayelerinin yeni girişimcilere cesaret kazandıracağını düşünüyorum. Türkiye'de deeptech alanında güzel ekipler var ama çok sınırlı sayıda." dedi.

BAŞ: "PEAK GAMES'LE BAŞLAYAN YOLDA SERİ GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞUM OLDU"

Ace Games Kurucusu ve CEO'su Hakan Baş "Türkiye'ye 2010'da döndüğümde Peak Games benim çok önemli tecrübe kazanmamı sağladı, sonrasında benim için büyük bir avantaj yarattı. Gece gündüz çok çalıştık, sonrasında de seri girişimci dedikleri türden bir kariyere doğru yolculuk yaptım. E-ticaret sitesi Lydiana ile üç kere yabancı yatırım aldık. O dönemde de çok fazla zorluk vardı. Başka birçok e-ticaret sitesi vardı ama daha çok sezon sonu ya da kampanya ürünleri satılıyordu. Biz ise Lydiana'da sezon ürünlerini sezon fiyatına satıyorduk. Sonra Anibera'yı kurduk ve Türkiye'nin ilk 3D animasyon filmi Evliya Çelebi'yi çektik. Kripto exchange platformu bitlo.com'u kurduk. Burada da en kritik iş şeffaf olmak ve güven vermek. Önceki firmalarda yönetim kurullarındaki görevimi sürdürüyorum ama şu anda da tüm zamanımı CEO'su olduğum ACE Games'e ayırıyorum. Türkiye'de gaming çok önemli bir sektör olmaya doğru ilerliyor, biz de geliştirdiğimiz oyunlarla bu alanda yerimizi aldık. Bir de e-spor takımımız var." dedi.

ZONTUL: YABANCI FONLARI ÇEKEBİLMEK İÇİN DAHA İYİ İŞLERİ YAPABİLDİĞİMİZİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR

DCP Yönetici Ortağı Haluk Zontul ise, "Bilgi-iletişimle ilgili yaptığımız yatırımlar portfolyomuzun yüzde 50'sini oluşturuyor. Yalnızca sağlık ya da yalnızca fintech dikeyine yatırım yapan fonlar var, biz ise daha yatay yönlü düşünüyoruz. Oyun işinden hiç anlamadığımız için bu alana girmiyoruz. Otomatik makine öğrenmesi, yapay zeka ve yarı iletken gibi iyi örneklerin olduğu başlıklara bakıyoruz. Malzeme alanı ve sağlık alanında Türkiye'de iyi örnekler var. Örneğin Eskişehir'de bir yatırım yaptık. Çok enteresan, seramik alanında bir teknoloji yapıyorlar. Eskişehir gibi doğrudan uçak olmayan bir yere bile İngiltere'den yatırım yapmak üzere insanlar geldiler ve 1 milyon pound yatırdılar. Biz bunun gibi, yurtdışına iyi anlatılabilecek projeler arıyoruz. Yüzde 85 Türkiye'ye yatırım yapıyoruz. Türkiye dediğimiz zaman, Türkiye'yle bir bağlantısı olan demek istiyorum. Bizim portfolyodan en az iki tane dragon çıkacağına inanıyorum ama unicorn olmak daha çok zaman alıyor. Biz 10 yıllık yatırımlar yapıyoruz, bizimkilerden unicorn çıkabilir ama biz görebilir miyiz bilmiyorum. Türkiye'deki bankaların dijitalleşmede Avrupa'nın çok önünde olması bir avantaj yarattı. Oyunda da biraz böyle oldu. Ancak biraz daha derin alanlara, biotech ya da otonom sürüş gibi alanlara baktığımızda, bu alanlara girebilmek için yatırım seviyelerimizin yeterli olmadığını görüyoruz. Başarısız olma lüksünün daha az olduğu coğrafyalarda olmamız bazı konularda önümüzü kesiyor. Örneğin Biotech'te çok enteresan projeler var ama test etmek çok pahalı. Ülkedeki toplam sermaye birikimine baktığımızda çok sınırlıyız o yüzden yabancı paraya ihtiyacımız var, bunu çekebilmek için de daha iyi işler yapabildiğimizi göstermemiz gerekiyor." dedi.