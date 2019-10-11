Ülkü Ocaklarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

11.10.2019 11:14

Muğla Ülkü Ocakları tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için basın açıklaması yapıldı.



Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel; "Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri iyi bilmelidirler ki, Büyük Türk Milleti sözünüzü kesecek, Milli hassasiyetini gösterecek, sizleri o çok sevdiğiniz dağlara mühürleyecektir" dedi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı Muğla Ülkü Ocakları Başkanlığı bünyesinde toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, Türk Bayrağı açarak operasyona destek verdi. Muğla Ülkü Ocakları başkanı Burak Demirel burada yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti, Fırat'ın doğusunda emperyalist güçlerin desteği ile yuvalanmış, bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden, hain bölücü terör örgütlerini, yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek, bölgeden temizlemek ve Suriye hududumuzda güvenli bölge oluşturmak üzere mensubu olmaktan gurur duyduğumuz şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatmış olduğu, Barış Pınarı Harekatıyla, kutlu bir sefere çıkmıştır. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Ülkücüler bu mihvalde Devletinin ve Şanlı Ordusun bir neferi ve daimi destekçisidir. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri iyi bilmelidirler ki, Büyük Türk Milleti sözünüzü kesecek, Milli hassasiyetini gösterecek, sizleri o çok sevdiğiniz dağlara mühürleyecektir. Tarihi şan ve şerefle dolu ordumuz ecdadının izinde yürüyerek, binlerce kilometre uzaktan gelip bölgesi ateş çemberine alan emperyalist güçlerin hamiliğini yaptığı terör örgütlerinin başını ezecek, İhanetin tam ortasına Türk mührünü vuracaktır. Biliyoruz ki bu güç ve kudret damarlarındaki asil kan ve çelik bileklerinde mevcuttur. Milli Şairimiz Mehmet Akifin Dediği gibi, 'Fetih hırsı olanın değil, aşkı olanın nasibidir. Aşkımız vatan, aşkımız insan, aşkımız nizamdır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir. Cenabı Allah Barış Harekatında görev alan şanlı ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin.Kalbimiz ve dualarımız Türk ordusuyladır. Allah Türk'ü korusun, Allah Türk'e yar olsun. Ne mutlu Türk'üm Diyene" - MUĞLA

Kaynak: İHA