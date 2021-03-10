Ülker 2020 yılını 9,4 milyar TL ciroyla bitirdi

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2020'de cirosunu 9,4 milyar TL'ye ulaştırdı. Bu hassas yılda üretime ve dağıtıma aralıksız devam eden Ülker'in Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 1,6 milyar TL olurken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının payı yüzde 50,1'e yükseldi. Şirket, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda büyümeyi başardı.

Şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 24,4 artışla 1,6 milyar TL olurken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının payı yüzde 50,1'e yükseldi.

Pandeminin olağandışı şartlarında, stratejik bir sektör olarak üretimi aralıksız sürdürerek ekonominin çarklarının dönmesine destek olduklarını belirten Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan "Bu süreçte önceliğimiz insan sağlığı oldu. Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı için fabrikalarımız dâhil tüm çalışma alanlarımızda hijyen tedbirlerini üst düzeyde uyguladık. Türkiye'deki tüm fabrikalarımız Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni de aldı. Türkiye'de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarında pozisyonumuzu güçlendirdik. Türkiye operasyonları yüzde 18,6, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımız 2020 yılında yüzde 23,4 büyüdü. Orta Asya'ya açılan kapımız Kazakistan'da da satışlarımız rekor düzeyde arttı" dedi.

Tüketicileri inovatif ürünlerle buluşturmaya 2020'de de devam ettiklerini dile getiren Buyurgan "Tüm kategorilerde 70'in üzerinde yeni ürünümüz raflarda yerini aldı. Son 3 yılda yeni ürünlerimizin satışın içindeki payını ciddi oranda artırdık. İnovasyonlarımız şirketin büyümesinde itici güçlerden biri haline geldi. 2020 yılının ilk yarısında toplam 7 uluslararası bankanın ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) katılımıyla toplam 455 milyon ABD Doları tutarında kredi anlaşması imzaladık. Yılın ikinci yarısında da 1,8 milyar ABD Doları taleple 28 ülkeden 130'dan fazla uluslararası yatırımcının iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz 650 milyon dolarlık ilk tahvil ihracıyla, dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen, şirketimize uluslararası yatırımcılar tarafından uzun vadeli finansman sağlandı. Bu hem ülkemize hem de şirketimize olan güvenin göstergesi oldu. 2020 yılını güçlü bir bilanço ve 9,4 milyar TL ciroyla kapatmayı başardık. Konsolide FAVÖK marjımız bir önceki yıla göre yüzde 16,7'den yüzde 17,2'ye ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımlar devam edecek

Fabrikalarda tesis kurulumu, kapasite artırımı, verimlilik çalışmaları, üretim hatlarının yenilenmesi gibi alanlarda sürekli yatırım yapıldığına dikkat çeken Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: "İsrafsız şirket modeliyle çalışırken toplumla, paydaşlarımızla birlikte büyümeyi ve güçlenmeyi merkeze alarak faaliyet gösteriyoruz. 2020 yılında 183 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2021 yılında da dijitalleşmenin verdiği güç, yeni yatırımlar ve inovasyonlarla, ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olurken bulunduğumuz tüm pazarlarda güçlü konumumuzu ve liderliklerimizi devam ettireceğiz. Önceliğimiz faaliyetlerimizin yoğunlaştığı pazarlara daha fazla odaklanarak pazar payımızı artırmak."

Sürdürülebilirlik hedefleri uzun vadeli

Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarının gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda takdir gördüğüne dikkat çeken Buyurgan "2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, 2016 yılından bu yana da küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'nde yer alıyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan, sektörlerinde çevre, sosyal ve yönetişim performansları en iyi şirketlerin listelendiği Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi/The Sustainability Yearbook 2021'de yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.Dünya genelinde, 61 sektörde 7 bin şirketin değerlendirildiği listede ilk 631 şirket arasında yer aldık. Gıda ürünleri/food products kategorisindeki global 20 şirket arasındaki ilk ve tek Türk şirketi olduk" dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarının uzun vadeli hedeflerle yönetildiğini belirten Buyurgan şu bilgileri aktardı: "Pandemi koşullarında, sürdürülebilirlik konusunda bugüne kadar attığımız adımların ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşıldı. İklim değişikliği, gıdanın israf edilmemesi ve korunması önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2014'ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. İlk seferde hedeflenen kalitede üretiyor ve kayıpları kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle çalışıyoruz, 2020 yılında toplam atıklarımızın yüzde 91'ini geri dönüştürdük. Ham maddelerin yüzde 98,9'unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. Bu oranın gıda sektöründe dünya genelinde en iyiler arasında olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilir ambalaj yol haritamızı belirlerken kullandığımız malzeme, tedarik şartlarımız ve yetkinliklerimiz, fabrikalarımızdaki dolum hatlarımız, sevkiyat koşullarımız önemli rol oynuyor. Ambalaj malzemesi olarak, kâğıttan sonra en çok kullandığımız plastik malzemelerde, azaltma çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılında 660 ton daha az kâğıt, 536 ton daha az plastik kullandık. 2025 yılında kullandığımız tüm plastik malzemelerin, geri dönüştürülebilir veya doğada çözünebilir, kompostlanabilir olmasını hedefliyoruz."

Kaynak: Bültenler