Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman Belediyesini ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.