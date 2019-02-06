Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli Zammına İlişkin, "Yılda İki Defa...

IHAAW215135-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli zammına ilişkin, "Yılda iki defa belirleniyor. Kur değişikliği nedeniyle firmalarımız bize müracaat etti. Biz de Hazine'deki arkadaşlarımızla inceliyoruz. Görevli şirketler yüksek faiz ödemekle karşı karşıya. Bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi. 06.02.2019 21: 51: 35 TSI

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Kaynak: İHA