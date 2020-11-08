Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, Albayrak'ın sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa ettiği belirtildi. Konuya ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü.

"İSTİFANIN KABUL EDİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Bakan Albayrak'ın istifasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Sayan, paylaşımında, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.