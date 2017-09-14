Ulaştırma Bakanı Arslan ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Kars-Ardahan-Iğdır Günleri Etkinliklerine...
Ulaştırma Bakanı Arslan ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Kars-Ardahan-Iğdır Günleri etkinliklerine katıldıANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kars-Ardahan-Iğdır Günleri etkinliklerine katıldı.
Ulaştırma Bakanı Arslan ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Kars-Ardahan-Iğdır Günleri etkinliklerine katıldı
ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kars-Ardahan-Iğdır Günleri etkinliklerine katıldı.