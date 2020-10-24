Ulaş'ta Muhtarlar Derneğinden öğrencilere kırtasiye desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaş'ta Muhtarlar Derneğinden öğrencilere kırtasiye desteği

24.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:20
Ulaş'ta Muhtarlar Derneğinden öğrencilere kırtasiye desteği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar, İstanbul'da başlattıkları kampanyayla toplanan eğitim malzemelerini ilçedeki okullara teslim etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar, İstanbul'da başlattıkları kampanyayla toplanan eğitim malzemelerini ilçedeki okullara teslim etti.

Ulaş Muhtarlar Derneği, ilçede eğitime katkın sağlamak amacıyla İstanbul'da yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin desteğiyle toplanan eğitim malzemeleri, İstanbul'dan ilçedeki dernek binasına getirildikten sonra yardım yapılacak okulların sorumlu öğretmenlerine teslim edildi.

Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Seyhan, AA muhabirine, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler için İstanbul'da düzenledikleri kampanyaya hemşehrilerinin büyük destek verdiğini söyledi.

Seyhan, şunları kaydetti:

"İlçemizde ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerimizin kullanımı için İstanbul'dan getirdiğimiz eğitim malzemelerini, dernek binasına gelen sorumlu öğretmenlere teslim ettik. Söz konusu yardımlar, geometrik araç ve gereçler, çeşitli kitaplar, zeka oyunları gibi materyallerden oluşuyor. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin eğitimine bir nebze de olsa katkıda bulunduysak ne mutlu bize. İnşallah ilçemizde de vatanını bayrağını seven nesiller yetişir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Abdülhamit Gül Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Didem Soydan Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Samatta Yücel İldiz Metin Oktay Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Denizli Jandarma Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ulaş'ta Muhtarlar Derneğinden öğrencilere kırtasiye desteği - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 14:35:49. #1.14#
title