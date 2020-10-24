Ulaş'ta Muhtarlar Derneğinden öğrencilere kırtasiye desteği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar, İstanbul'da başlattıkları kampanyayla toplanan eğitim malzemelerini ilçedeki okullara teslim etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar, İstanbul'da başlattıkları kampanyayla toplanan eğitim malzemelerini ilçedeki okullara teslim etti.

Ulaş Muhtarlar Derneği, ilçede eğitime katkın sağlamak amacıyla İstanbul'da yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin desteğiyle toplanan eğitim malzemeleri, İstanbul'dan ilçedeki dernek binasına getirildikten sonra yardım yapılacak okulların sorumlu öğretmenlerine teslim edildi.

Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Seyhan, AA muhabirine, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler için İstanbul'da düzenledikleri kampanyaya hemşehrilerinin büyük destek verdiğini söyledi.

Seyhan, şunları kaydetti:

"İlçemizde ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerimizin kullanımı için İstanbul'dan getirdiğimiz eğitim malzemelerini, dernek binasına gelen sorumlu öğretmenlere teslim ettik. Söz konusu yardımlar, geometrik araç ve gereçler, çeşitli kitaplar, zeka oyunları gibi materyallerden oluşuyor. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin eğitimine bir nebze de olsa katkıda bulunduysak ne mutlu bize. İnşallah ilçemizde de vatanını bayrağını seven nesiller yetişir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban