Ulaş Etli Pidesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, etli pide çeşitleri ve Ulaş yaprak döneri için tescil başvurusu yapıldı.

İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patent almak amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret çalışmaları kapsamında Türk Patent ve Marka kurumuna başvurduklarını aktardı.

Ülkemizin her ilinde, her ilçesinde kendine özgü bir mutfak ve yemek kültürü olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Pek çok ilin kendine has tatları bulunuyor. Bu kültüre sahip etli pide ve yaprak dönerimiz, ilçemizle özdeşleşmiş yöresel tatların en meşhurudur. İlçemizin sembolü etli pide, ince hamuru ve kendine has metotlarla kıvamında hazırlanmış eti, domatesi, yeşil biberi ve maydanozdan oluşan iç harcıyla güzel bir lezzet. İşin sırrı ise bu lezzeti odun ateşinde gevrek, özgün ve eşsiz bir tada dönüştüren ustaların ellerinde gizli. Bunun için gerekli çalışmalara başladık."