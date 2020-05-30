Ukrayna futboluna ikinci kez koronavirüs engeli Ukrayna Premier Ligi'nde Karpaty ile Mariupol arasında yarın oynanması planlanan karşılaşma, maç öncesi birçok oyuncu ve teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid 19) test sonucunun pozitif çıkması gerekçesiyle ertelendi.

Ukrayna Premier Ligi'nde Karpaty ile Mariupol arasında yarın oynanması planlanan karşılaşma, maç öncesi birçok oyuncu ve teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid 19) test sonucunun pozitif çıkması gerekçesiyle ertelendi.

Salgın nedeniyle askıya alınmasının ardından bugün seyircisiz olarak yeniden başlatılan Ukrayna'da lig maçları, ikinci kez yeni tip koronavirüs engeline takıldı.

Ukranya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın Lviv kentinde Karpaty ile Mariupol arasında oynanacak lig maçı öncesinde teknik ekip ve futbolculara uygulanan Kovid 19 testinde birçok pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Virüse yakalananların sayı ve isimlerinin belirtilmediği açıklamada, maçın ileri bir tarihe ertelendiği, test sonucu pozitif çıkanların karantinaya alındığı ve hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği ifade edildi.

Ukrayna'da resmi verilere göre, bugüne kadar 23 bin 204 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, 696 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA