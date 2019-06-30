Uğurtepe Cami hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından Uğurtepe Mahallesi'ne yaptırılan Uğurtepe Cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Caminin açılışı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yapılırken, açılışa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra, İl Müftüsü Ahmet Çelik, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

"Camiler bizim için büyük bir nimettir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin içinin doldurulması gerektiğini belirterek "Eskiden belediye buraya gelip cami yapacak dese hiç kimse inanmazdı. Ama şimdi kilit taşı, yol, park, su, kanalizasyon gibi birçok hizmetler köylerimize getiriliyor. Türkiye'miz hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Okullar açıldığında kitaplar öğrencilerimizin sıralarında hazır oluyor. Boyama kitaplarını belediye olarak biz veriyoruz. Bunların yanında öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlıyoruz. Lise öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz ve şimdiye kadar 79.000 öğrencimizi Çanakkale'ye götürdük. Düzenlediğimiz kitap okuma yarışmalarıyla da 360 öğrencimizi Umre 'ye gönderdik. Bu sene de ilk defa lise 1'nci, 2'nci ve 3'üncülerini Bosna Hersek'e götüreceğiz. Camilerimiz bizim için büyük nimetler. Çocuklarımızın, hanım kardeşlerimizin ve beyefendi kardeşlerimizin gelip burada mutlaka vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak ve sohbetler ederek geçirmesi lazım ki camilerimiz şenlensin. Ben, camimizin mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Ahmet Çelik, camilerin önemine dikkat çekerek, "Bizi böyle mübarek günde Kabe'nin şubesi olan cami açılışında bir araya topladığı için Cenab-ı hakka hamd olsun. Camimiz Uğurtepe Mahallemize hayırlı olsun. Camimiz mahallemizin maneviyatının gelişmesine, birliğinin, dirliğinin, samimiyetin, kardeşliğimizin gelişmesine vesile olacaktır. Camiler kimseye parayla satamayacağımız ve alamayacağımız ibadet yapılan yerlerdir. Bu nedenle camiler bizim için önemlidir" dedi.

Uğurtepe Mahalle Muhtarı Yaşar Korkmaz ise Şahinbey Belediyesi tarafından Uğurtepe köyüne yaptırılan camiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek katılımlarından dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Uğurtepe Cami, vatandaşlıların katılımlarıyla birlikte ibadete açıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA