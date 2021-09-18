Uğur Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçildi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı'na üst üste 5. kez seçildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı'na üst üste 5. kez seçildi.
TMOK'tan yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenen 54. Dünya Okçuluk Federasyonu Kongresi'nde başkanlığa tekrar aday olan Erdener'in 191 oydan 190'ını aldığı belirtildi.
Erdener'in üst üste 5. kez bu görevi üstleneceği kaydedildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri