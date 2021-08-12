UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? Deplasmanda atılan gol sayılıyor mu, kural kalktı mı?

Avrupa liginde ve Şampiyonlar liginde deplasman golü kuralı geçerli mi kalktı mı? merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, deplasman golü kuralı nedir? Deplasman, rövanş golü geçerli mi? Şampiyonlar ligi ve Avrupa liginde deplasman golü kuralı kalktı mı, geçerli mi, etkin mi? Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? Deplasmanda atılan gol geçerli mi? Deplasman golü sayılıyor mu? İşte detaylar...

Futbol kurallarında bu sene bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi de deplasman golünün kaldırılmasıdır. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? Deplasmanda atılan gol sayılıyor mu, kural kalktı mı? Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında deplasman golü kuralı geçerli değil mi? Deplasman golü kuralı nedir, ne zaman kaldırıldı?

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır. Bu durum, zaman zaman "deplasmanda atılan goller iki gol sayılır" diye de bilinmektedir.

Deplasman golü kuralı çoğunlukla ilk sonucun iki karşılaşmanın sonuçları toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda kullanılır. Çoğu turnuvada deplasman golü kuralı, beraberliği bozmak için kullanılan ilk kuraldır, eğer bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa ikinci olarak seri penaltı atışlarına geçilir. Kurallar bazen değişkenlik gösterebilir: deplasman golü bazen ikinci ayak sonunda uygulanırken, bazen uzatma süresi sonunda, bazen de her ikisinin sonunda uygulanabilir. Kural ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanmış olup 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE VE AVRUPA LİGİNDE DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILDI MI?

Deplasman golü kuralı ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanmış olup 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

Kısacası 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırılmıştır. Aynı şekilde Avrupa Ligi ve UEFA'nın diğer organizasyonlarında da kural kaldırılmıştır.

Örnek vermek gerekirse : İlk maç diyelim ki 2-1 bitti. Rövanş maçı da 0-1 biterse bu maç uzatmalara gitmiş olacaktır. Fakat eski kurala göre skorlar böyle olsaydı B takımı yani ilk maçta 2-1 yenilen takım tur atlamış olurdu. Çünkü deplasmanda 1 golü var. Ama dediğimiz gibi şimdi kural kalktığı için bu geçerli değildir.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI HANGİ TURNUVALARDA GEÇERLİDİR?

Deplasman golü kuralı, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, CAF Şampiyonlar Ligi, CAF FIFA Konfederasyonlar Kupası, FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi iki ayaklı olarak oynanan çoğu turnuvada kullanılmaktadır.

Tüm turnuvalar bu kuralı kullanmayabilir. Örneğin, 2005'ten önce CONMEBOL deplasman golü kuralını da uzatmayı da Copa Libertadores dahil hiçbir turnuvada kullanmıyordu. Eşitlik bozulmayan turlarda direkt olarak penaltı vuruşlarına geçiliyordu. 2005 yılında Copa Libertadores'e uzatma oynanmadan deplasman golü kuralı getirildi.

İngiliz futbolunda EFL Cup'taki iki ayaklı turlarda sadece uzatma sonunda deplasman golü kuralı uygulanır. İkinci maç sonunda toplamda iki takımın gol sayıları eşitse, deplasman golüne bakılmaksızın maç uzatmaya gider.

English Football League'e yükselme maçları iki ayaklı olmasına rağmen 2000 yılından beri deplasman golü kuralı uygulanmamaktadır. Bu kuralla uzatma dakikalarında atılan gol iki gol olarak sayıldığı için ligi daha aşağıda bitiren takım ikinci ayağı deplasmanda oynayarak avantaj sağlıyordu. Maç uzadığında, iki gol sayılacak bir gol atmak 30 dakikaları daha oluyordu.

Deplasman golü, bazı turnuvalarda grup aşamalarında eşitliği bozmak için de kullanılabilir. Örneğin, UEFA Şampiyonar Ligi ve UEFA Kupası'nda deplasman golü, eşitlik durumunda kullanılacak üçüncü yöntemdir. 2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, Olimpik Lyon, deplasman golü ile Olympiacos önünde grubu ikinci sırada bitirmiştir.

Deplasman golü kuralı, ilk olarak 1965-66 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Budapest Honvéd ikinci turda Dukla Praha'ı elediğinde uygulandı. Fuar Şehirleri Kupası'nda 1966-67'de, Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda 1967-68'de, ikinci turda 1968-69'da ve sonraki turlarda 1970-71'de kullanılmaya başladı.