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UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında Türkiye'ye ceza yok

UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi.

12.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:27
UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında Türkiye'ye ceza yok

UEFA, 2020 UEFA Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, 'ye herhangi bir ceza vermedi. UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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