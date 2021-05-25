UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'in final yolculuğu

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak İspanya'nın Villarreal takımı, bu sezon organizasyonda oynadığı 14 maçın 12'sini kazanıp 2'sinde berabere kalarak finale namağlup geldi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak İspanya'nın Villarreal takımı, bu sezon organizasyonda oynadığı 14 maçın 12'sini kazanıp 2'sinde berabere kalarak finale namağlup geldi.

İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Villarreal, turnuvaya grup aşamasından başladı. I Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile yer alan İspanyol ekibi, biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamladı.

Villarreal, Azerbaycan ekibi Karabağ'da çok sayıda oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve sahaya çıkamaması nedeniyle I Grubu maçında 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.

Son 32 turunda Salzburg, son 16 turunda Dinamo Kiev, çeyrek finalde Dinamo Zagreb ve yarı finalde ise Arsenal'i eleyen Villarreal, finale yükseldi.

Emery, kupayı 3 kez kazandı

49 yaşındaki teknik direktör Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 sezon üst üste kupayı kazanan Emery, İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni ile birlikte 3'er kez bu başarıyı gösteren iki çalıştırıcıdan biri konumunda bulunuyor.

Ayrıca bir dönem çalıştırdığı Arsenal ile 2019 yılında finalde Chelsea'ye kaybeden İspanyol teknik direktör, 5. finalinde 4. kez kupayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör olma unvanına ulaşmak istiyor.

Gerard Moreno ve Paco Alcacer, takımın en skorerleri

Villarreal'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Gerard Moreno ve Paco Alcacer oldu.

Tecrübeli futbolcular, takımlarının final yolculuğuna 6'şar golle önemli katkıda bulundu.

Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca 3, Nino Rodriguez, Baena Rodriguez ve Raul Albiol da 2'şer golle Villarreal'in final yolculuğuna katkı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları

I Grubu:

Villarreal-Sivasspor: 5-3

Karabağ-Villarreal: 1-3

Villarreal-Maccabi Tel Aviv: 4-0

Maccabi Tel Aviv-Villarreal: 1-1

Sivasspor-Villarreal: 0-1

Villarreal-Karabağ: 3-0 (hükmen)

Son 32 turu:

Salzburg-Villarreal: 0-2

Villarreal-Salzburg: 2-1

Son 16 turu:

Dinamo Kiev-Villarreal: 0-2

Villarreal-Dinamo Kiev: 2-0

Çeyrek final:

Dinamo Zagreb-Villarreal: 0-1

Villarreal-Dinamo Zagreb: 2-1

Yarı final:

Villarreal-Arsenal: 2-1

Arsenal-Villarreal: 0-0

Kadro

Kaleci: