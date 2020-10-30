UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! Avrupa Ligi grup maçları sonuçları! Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi bu gece birbirinden güzel karşılaşmalara sahne oldu. Peki tüm maç sonuçları nelerdir? Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti? Günün tüm maç sonuçları! Avrupa Ligi günün sonuçları! Tüm sonuçlar sizlerle!
Avrupa Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün temsilcimiz Sivasspor, M. Tel Aviv ile karşılaştı. Ayrıca daha birçok maç oynandı. Peki gecenin tüm maç sonuçları nelerdir? UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları kaç kaç bitti?
UEFA AVRUPA LİGİ GECENİN TÜM MAÇ SONUÇLARI
29 Ekim Avrupa Ligi'nde toplamda 24 maç yapıldı. Tüm sonuçlar aşağıdaki gibidir:
A GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Roma 0 - 0 CSKA Sofya
CFR Cluj 1 - 1 Young Boys
B GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Arsenal 3 - 0 Dundalk
Molde 1 - 0 Rapid Wien
C GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Slavia Prag 1 - 0 Bayer Leverkusen
Nice 1 - 0 Hapoel Beer Sheva
D GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Rangers 1 - 0 Lech Poznan
Benfica 3 - 0 Standard Liege
E GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Granada 0 - 0 PAOK
Omonia 1 - 2 PSV Eindhoven
F GRUBU MAÇ SONUÇLARI
AZ Alkmaar 4 - 1 Rijeka
Real Sociedad 0 - 1 Napoli
G GRUBU MAÇ SONUÇLARI
AEK 1 - 2 Leicester City
Zorya Luhansk 1 - 2 Braga
H GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Milan 3 - 0 Sparta Prag
Lille OSC 2 - 2 Celtic
I GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Karabağ 1 - 3 Villarreal
Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Maccabi Tel Aviv
J GRUBU MAÇ SONUÇLARI
LASK Linz 4 - 3 Ludogorets Razgrad
Antwerp 1 - 0 Tottenham Hotspur
K GRUBU MAÇ SONUÇLARI
CSKA Moskova 0 - 0 Dinamo Zagreb
Feyenoord 1 - 4 Wolfsberger
L GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Kızıl Yıldız 5 - 1 Slovan Liberec
AA Gent 1 - 4 Hoffenheim