UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! Avrupa Ligi grup maçları sonuçları! Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti?
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UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! Avrupa Ligi grup maçları sonuçları! Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti?

30.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 01:16
UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! Avrupa Ligi grup maçları sonuçları! Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi bu gece birbirinden güzel karşılaşmalara sahne oldu. Peki tüm maç sonuçları nelerdir? Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti? Günün tüm maç sonuçları! Avrupa Ligi günün sonuçları! Tüm sonuçlar sizlerle!

Avrupa Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün temsilcimiz Sivasspor, M. Tel Aviv ile karşılaştı. Ayrıca daha birçok maç oynandı. Peki gecenin tüm maç sonuçları nelerdir? UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları kaç kaç bitti?

UEFA AVRUPA LİGİ GECENİN TÜM MAÇ SONUÇLARI

29 Ekim Avrupa Ligi'nde toplamda 24 maç yapıldı. Tüm sonuçlar aşağıdaki gibidir:

A GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Roma 0 - 0 CSKA Sofya

CFR Cluj 1 - 1 Young Boys

B GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Arsenal 3 - 0 Dundalk

Molde 1 - 0 Rapid Wien

C GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Slavia Prag 1 - 0 Bayer Leverkusen

Nice 1 - 0 Hapoel Beer Sheva

D GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Rangers 1 - 0 Lech Poznan

Benfica 3 - 0 Standard Liege

E GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Granada 0 - 0 PAOK

Omonia 1 - 2 PSV Eindhoven

F GRUBU MAÇ SONUÇLARI

AZ Alkmaar 4 - 1 Rijeka

Real Sociedad 0 - 1 Napoli

G GRUBU MAÇ SONUÇLARI

AEK 1 - 2 Leicester City

Zorya Luhansk 1 - 2 Braga

H GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Milan 3 - 0 Sparta Prag

Lille OSC 2 - 2 Celtic

I GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Karabağ 1 - 3 Villarreal

Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Maccabi Tel Aviv

J GRUBU MAÇ SONUÇLARI

LASK Linz 4 - 3 Ludogorets Razgrad

Antwerp 1 - 0 Tottenham Hotspur

K GRUBU MAÇ SONUÇLARI

CSKA Moskova 0 - 0 Dinamo Zagreb

Feyenoord 1 - 4 Wolfsberger

L GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Kızıl Yıldız 5 - 1 Slovan Liberec

AA Gent 1 - 4 Hoffenheim

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