UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 2 İnter: 2 (İlk yarı) UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 2-2 berabere bitti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içine atılan derin pasa hareketlenen Lukaku, bu pozisyonda Diego Carlos'un hareketiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Lukaku, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jesus Navas, ceza sahası içine ortaladı. İnter savunmasından önce uçarak kafayı vuran Luuk de Jong topu ağlara göndererek eşitliği getirdi. 1-1

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ever Banega, arka direğe gönderdi. Bu noktada müsait durumdaki Luuk de Jong kafayla topu uzak köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

35. dakikada bu kez duran toptan İnter golü buldu. Brozovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada Godin yükselip kafayı vurdu ve topu filelere göndererek maça yeniden eşitlik getirdi. 2-2

45+1. dakikada Banega'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ocampos kafayı vurdu ancak bu kez kaleci Handanovic gole izin vermedi.

Stat: RheinEnergie

Hakemler: Danny Makkelie xx, Mario Diks xx, Hessel Steegstra

Sevilla: Bono xx, Navas xxx, Kounde xx, Carlos xx, Reguilon xx, Jordan xx, Fernando xxx, Banega xxx, Suso xx, Ocampos xx, Jong xxx

Yedekler: Vaclik, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Perez, Gudelj, Torres, Alonso Lara, Genaro Rodrigues, El Haddadi, Vazquez, En Nesyri

Teknik Direktör: Julen Lopetegui

İnter: Handanovic x, Godin xxx, Vrij xx, Bastoni x, Barella xx, Gagliardini xxx, D'Ambrosio xx, Brozovic xxx, Martinez x, Lukaku xxx

Yedekler: Padelli, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Skriniar, Moses, Sensi, Valero, Eriksen, Candreva, Sanchez, Esposito

Teknik Direktör: Antonio Conte

Goller: Lukaku (dk. 5 pen.), Godin (dk. 35) (İnter), Luuk de Jong (dk. 12 ve dk. 33) (Sevilla)

Sarı kartlar: Diego Carlos, Ever Banega (Sevilla), Nicolo Barella (İnter) - İSTANBUL

Kaynak: İHA