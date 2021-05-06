UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'e 25 yıl hapis cezası verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu" adlı ayrılıkçı örgütün komutanlarından Dominic Ongwen hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası kararı aldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu" adlı ayrılıkçı örgütün komutanlarından Dominic Ongwen hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası kararı aldı.

Lahey'deki duruşmaya katılan Ongwen, hakkındaki 61 ayrı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu bulundu.

Kararı okuyan mahkeme heyeti başkanı Bertram Schmitt, işlenen suçlardan Ongwen'in de acı çektiği ve pişmanlık duyması nedeniyle ömür boyu hapis cezası yerine 25 yıla hükmettiklerini belirtti.

Ongwen'in mahkumiyet kararıyla UCM, 6. kez bir sanık hakkında hapis cezası kararı almış oldu.

Ongwen'in sorumlu tutulduğu suçlar

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 4 Şubat'taki duruşmada Dominic Ongwen'i Uganda'daki iç çatışmalardan kaçan sivillerin bulunduğu Pajule, Odek, Abok ve Lukodi kamplarında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etmişti.

Ongwen'in, sivillerin bulunduğu kamplara saldırı talimatı verdiği ve Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA) militanlarının işlediği suçlardan bizzat sorumlu olduğu kaydedilmişti.

Ongwen, cinayet, işkence, köleleştirme, yağmalama, tecavüz, zorla hamile bırakma ve çocukları silah altına alma gibi çeşitli suçlardan mahkum edilmişti.

UCM'deki yargılama süreci

UCM'nin tutuklama emrine istinaden yaklaşık 10 yıl boyunca aranan Ongwen, 17 Ocak 2015'te Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Barış Gücü askerlerince UCM'de yargılanmak üzere Lahey'e gönderilmişti.

UCM, LRA tarafından Uganda'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasına 29 Temmuz 2004'te başlamıştı.

LRA'nın lideri Joseph Kony ile yardımcıları Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen ve Raska Lukwiya hakkında 8 Temmuz 2005'te çeşitli suçlar sebebiyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Lukwiya'nın 2006'da ve Otti'nin 2007'de çatışmalarda öldüğü belirlenmiş, Ongwen ise UCM'ye gönderilmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak öldüğü iddia edilen diğer şüpheli Joseph Kony ise hala bulunamadı.

-Tanrı'nın Direniş Ordusu

Uganda'nın kuzeyinde dini temellere dayalı bir devlet kurmak isteyen Tanrı'nın Direniş Ordusu, 2002-2005'teki çatışmalarda, yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kamplara saldırmış ve yüzlerce kişiye karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemişti.

ABD'nin terörist örgütler listesinde yer alan LRA, Uganda ve Güney Sudan'ın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlediği şiddet eylemleriyle tanınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger