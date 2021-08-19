Uçaktan düşen Afgan futbolcu feci şekilde can verdi

Afganistan Genç Milli Takımı futbolcularından 16 yaşındaki Zaki Anvari, ülkesindeki savaştan kaçmak isterken hayatını kaybetti. Tutunduğu kargo uçağından düşen genç futbolcunun vücudunu parçalara bölündü. Anvari'nin son paylaşımında, "Hayatınızın ressamı sizsiniz, boya fırçasını kimseye vermeyin" notunu paylaşması yürekleri dağladı.

Geçen pazar Taliban'ın Afganistan'ın tamamında kontrolü sağlamasından sonra Kabil havalimanında insanlar ABD'ye ait askeri kargo uçaklarına tutunarak kaçmaya çalıştı.

Uçak havaladıktan kısa bir süre iki kişi utundukları yerden yere çakılarak hayatını kaybetti. Diğer bir kişi ise iniş takımlarının olduğu bölgede sıkışınca uçak Katar'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Parçalanarak hayatını kaybeden kişinin Afgan genç milli takım oyuncusu Zaki Anvari olduğu belirtildi.

Afgan genç milli takım forması giyen Zaki, son Facebook paylaşımında "Hayanızın ressamı sissiniz, boya fırçasını kimseye vermeyin'" yazdı. Zaki'nin ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Uçak kalkış yaptıktan sonra iniş takımlarının tam kapanmaması üzerine uçak zorunlu olarak rotasını Katar'a çevirdi. İniş yapan uçağın iniş takımlarında yapılan incelemede Zaki'nin parçalanmış cansız bedeni bulundu.