Tzd 41. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarımsal finansman kaynaklarının azaldığını belirterek, "Tarım Yasası'nın çıktığı 2006'dan bu yana ülkemizde tarıma verilen desteğin toplam tutarı 70 milyar lira. Buna karşılık tarım ve gıda ithalatı için yurt dışına ödediğimiz tutar 320 milyar lira yani tarıma verdiğimiz desteğin 4,5 katı kadar bir parayı ithalata harcamışız." dedi.

Demirtaş, Ankara Neva Palas Otel'de düzenlenen TZD'nin 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki tarımsal gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkede tarımsal alanların daraldığına dikkati çeken Demirtaş, ülke nüfusunun da artmasıyla yeterli besin miktarının bulunmasında zorluk çekildiğini söyledi.

Demirtaş, yerli üreticinin desteklenmediğini ve haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını iddia ederek, "Yerli üretici haksız rekabete karşı korumasız kalıyor. Dolayısıyla kırdan kente göçün önünü alamıyoruz. Bunun için çözüm yolları aramak zorundayız." diye konuştu.

Bu konudaki çabaların yetersiz kaldığına işaret eden Demirtaş, çözüm üretilmezse tarımsal ürünlerde ithalata bağımlılığın devam edeceğini dile getirdi.

Demirtaş, Türkiye'nin et ithalatına da değinerek, şöyle devam etti:

"Son 7 yılda ithal et için ödediğimiz döviz miktarı 5 milyar dolara ulaştı ancak artan ithalata karşın et fiyatlarında bir ucuzlama olmadı. Bunun en önemli nedeni sıfır gümrüklü ithalatın yerli üreticileri haksız rekabet karşısında bırakması ve yem fiyatlarının ortalama enflasyon üzerinde artmasıdır. Yem bitkilerinde üretim açığı ve artan döviz fiyatları nedeniyle bu artış giderek hızlanmaktadır."

"Ulusal tarım politikası belirlenmeli"

Türkiye'de tarımsal finansman kaynaklarının giderek azaldığını vurgulayan Demirtaş, "Tarım Yasası'nın çıktığı 2006'dan bu yana ülkemizde tarıma verilen desteğin toplam tutarı 70 milyar lira. Buna karşılık tarım ve gıda ithalatı için yurt dışına ödediğimiz tutar 320 milyar lira yani tarıma verdiğimiz desteğin 4,5 katı kadar parayı ithalata harcamışız." değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş, 2006'da milli gelirin en az yüzde 1'i oranında tarımsal destekler için bütçeden fon ayrılması zorunluluğunun getirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl için ayrılan tarımsal destekleme fonu 14,5 milyar lira. Türkiye'nin 2018 Yılı Programı'nda milli gelirin 3 trilyon lirayı aşacağı tahmin ediliyor yani aslında bütçeden tarımsal destekleme için ayrılan fonun en az 30,3 milyar lira olması gerekirdi. Bu yıl için ayrılan fon ise olması gerekenin yarısı bile değil."

Tarımsal ithalatın azaltılması ve üretimin artırılmasına yönelik TZD'nin önerilerine de değinen Demirtaş, ulusal ve üretime dönük bir tarım politikası belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Genel Kurula, TZD üyelerinin yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Şevket Tekin ile çeşitli siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.