TYT sonuçları açıklandı mı? TYT puanı ile alan bölümler hangileri?

Üniversiteye geçiş sınavı YKS'nin oturumlarından biri olan TYT hakkında TYT sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan YKS sonuçları, TYT, AYT, YDT sınavlarına katılım gösteren yüz binlerce aday tarafından takip ediliyordu. TYT puanı ile alan bölümler hangileri?

TYT sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın katılımı ile düzenlenen 2021 YKS sınav sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edildi. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, TYT puanı ile alan bölümler hangileri?

TYT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları sonrasında tercih sürecine başlayacak olan ÖSYM, 5-13 Ağustos tarihleri arasında öğrencilerin tercih listelerini AİS ekranına girmesini talep edecek. Böylece 13 Ağustos tarihinde üniversite tercih döneminin ilk ayağı sona ermiş olacak, yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercihler alınmaya başlanacak.

TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Ön lisans alanından 492 bin, lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak.

TYT ile sadece 2 yıllık önlisans bölümlerine ve yetenek sınavı ile alan bölümlere yerleşebilirsiniz. 4 Yıllık Lisans bölümleri için AYT veya YDT sınavlarına da girmelisiniz.

TYT sınavında barajı geçmek için 150 puan almalısınız.