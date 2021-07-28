TYT sonuçları açıklandı mı? TYT puanı ile alan bölümler hangileri?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TYT sonuçları açıklandı mı? TYT puanı ile alan bölümler hangileri?

TYT sonuçları açıklandı mı? TYT puanı ile alan bölümler hangileri?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Üniversiteye geçiş sınavı YKS'nin oturumlarından biri olan TYT hakkında TYT sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan YKS sonuçları, TYT, AYT, YDT sınavlarına katılım gösteren yüz binlerce aday tarafından takip ediliyordu. TYT puanı ile alan bölümler hangileri?

TYT sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın katılımı ile düzenlenen 2021 YKS sınav sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edildi. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, TYT puanı ile alan bölümler hangileri?

TYT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları sonrasında tercih sürecine başlayacak olan ÖSYM, 5-13 Ağustos tarihleri arasında öğrencilerin tercih listelerini AİS ekranına girmesini talep edecek. Böylece 13 Ağustos tarihinde üniversite tercih döneminin ilk ayağı sona ermiş olacak, yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercihler alınmaya başlanacak.

TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Ön lisans alanından 492 bin, lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak.

TYT ile sadece 2 yıllık önlisans bölümlerine ve yetenek sınavı ile alan bölümlere yerleşebilirsiniz. 4 Yıllık Lisans bölümleri için AYT veya YDT sınavlarına da girmelisiniz.

TYT sınavında barajı geçmek için 150 puan almalısınız.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Prens Harry Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TYT sonuçları açıklandı mı? TYT puanı ile alan bölümler hangileri? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 09:19:03. #1.14#

title