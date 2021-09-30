TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası sona erdi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum Belediyesi Bodrum spor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 49 kulüpten 374 sporcu katıldı.

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, spor yapan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını söyledi.

Bayar, "Ülkemizin yönetimini teslim edeceğimiz bu gençlerin sporla büyümesi bizim için büyük bir artı ve gurur. Spor, çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerinde büyük katkılar sağlıyor. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bodrum'un yelken sporu için önemli bir merkez olduğunu belirten Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak ise 2022 Optimist Dünya Şampiyonası'nın Bodrum'da yapılacağını kaydetti.

Birçok ülkeden yüzlerce sporcunun Bodrum'da ağırlanacağını dile getiren Akdurak, "Eminim yine çok güzel bir atmosferde, çok güzel hava koşullarında unutulmaz bir şampiyona yaşatacağız. Bu türden uluslararası şampiyonalarla Bodrum'umuzun güzelliğini gözler önüne sermeye ve dünyanın en iyi yelkencilerini ağırlamaya devam edeceğiz. Bu konudaki çabalarımız hiç bitmeyecek." diye konuştu.

Sporcuların dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluşan şampiyonada, optimist genel sıralamada Göztepe Yelken Şubesinden Medine Havva Tatlıcan ilk sıraya adını yazdırırken, Galatasaray Yelken Şubesinden Görkem Arda Koçak ikinci, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden Kutsal Güneş Kurnaz üçüncü, Galatasaray Yelken Şubesinden Ali Poyraz Özdemir dördüncü ve Ege Erdemli de beşinci oldu.

İstanbul Yelken Kulübünden Can Üçsel'in birinci olduğu optimist junior genel sıralamada, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinden Sinan Uslu ikinci, Bodrum Belediye Bodrumspor Yelken Şubesinden Ege Naz Aydın üçüncü, Ahmet Efe Çanakçı dördüncü, Teos Yat ve Yelken Kulübünden Toprak Çağlayan da beşinci sırayı elde etti.

Şampiyonada yarış bitiren en küçük sporcu özel ödülünü ise Bodrum Belediye Bodrumspor Yelken Şubesi'nden 2014 doğumlu Deniz Acele aldı.

Dereceye giren sporculara madalya ile kupalarını Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, TYF Başkanı Özlem Akdurak ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti.