Twitch Prime, Temmuz ve Ağustos'ta Ücretsiz FIFA 19 Paketleri Sunacak

Yeni nesil yayıncılık platformlarından Twitch'in bilindiği gibi birkaç farklı abonelik sistemi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi olan Prime abonelikte aboneler, oyunlarda kullanabilecekleri farklı farklı hediyeler kazanabiliyorlar.

Geçtiğimiz ay Twitch Prime aboneleri, son zamanların popüler Battle Royale oyunu Apex Legends'ta kullanabilecekleri Efsanevi paket ve silah kılıfları almışlardı ancak Temmuz ve Ağustos aylarında özellikle FIFA sevenlerin işine yarayacak hediyeler geliyor. Twitch Prime aboneleri bu ay, FIFA Ultimate Team'de kullanabilecekleri iki adet ücretsiz FIFA 19 paketi alabilecekler.

İlk pakette gücü 86 ve üstü olan bir oyuncu ve üç adet nadir altın oyuncu ögesi bulunurken Ağustos ayında abonelere sunulacak olan pakette gücü 87 veya üstü olan bir oyuncu ile iki adet nadir altın oyuncu ögesi bulunacak. Prime abonesi olmayan kullanıcılar da ücretsiz deneme teklifleri vasıtasıyla bu avantajlardan faydalanabilecekler. Bu fırsattan sadece bir platformdan faydalanılabileceğini hatırlatalım. Yani hem bilgisayardan hem de konsoldan oynuyorsanız Twitch ve EA hesaplarınıza hangisini bağladığınızdan emin olun.

Twtich Prime aboneleri, bu tarz hediyelerin yanı sıra reklamsız Twitch izleme deneyimi, kanallara ücretsiz abonelikler ve birçok oyun ve oyun içi içeriklerin de sahibi olabiliyorlar. Aboneler, ayrıca Amazon Prime üyeliği gibi hediyeler kazanma şansını da elde edebiliyorlar.