Tuzlaspor'da Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi
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Tuzlaspor'da Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi

24.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:18
Tuzlaspor'da Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da Taner Taşkın yeniden teknik direktörlük görevine getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da Taner Taşkın yeniden teknik direktörlük görevine getirildi.

İstanbul ekibinde Ali Tandoğan'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu Taner Taşkın'a emanet edildi.

Tuzlaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük için Taner Taşkın ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuzlaspor'da sezona başlayan Taner Taşkın, bir ay önce görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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