Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı neden yok? Erzurumspor maçı ertelendi mi?

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, bugün Vefa Stadı'nda BB Erzurumspor'u ağırlayacaktı. Ancak İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle müsabaka ertelendi. Karşılaşmanın hakemi Davut Dakul Çelik, sahaya çıkıp zemin ve hava koşullarının, mücadelenin oynanmasına elverişli olmadığına karar verdi.

TUZLASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanması planlanan Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

TUZLASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ertelenen maçın ne zaman ve nerede oynanacağı ise TFF tarafından duyurulacak.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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