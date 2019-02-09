Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü, Yoluna Emin Adımlarla İlerliyor

Türkiye'nin tüm bölgelerinden kulüplerin bulunduğu, Türkiye Yelken Federasyonu Kış Kupası yelken yarışlarını TYSSK sporcuları böylesine büyük bir organizasyona ilk kez katılmış olmalarına rağmen, büyük tecrübeler edinerek yarışı tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan "2019 TYF KIŞ KUPASI" YELKEN YARIŞLARI, 21 - 26 Ocak 2019 ve 28 Ocak - 02 Şubat 2019 tarihleri arasında, Turgutreis Yelken Kulübü ev sahipliğinde Turgutreis ve Bodrum'da yapıldı.

21-26 Ocak tarihleri arasında Optimist, Laser Radial ve Laser Standard sınıflarında 5'er, Laser 4.7 sınıfında da 4 yarış gerçekleşti. TYF Kış Kupası'nda Optimist sınıfında 238, Laser 4.7'de 105, Laser Radial'de 30, Laser Standard'da 16 olmak üzere 389 sporcu mücadele etti.

TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ SPORCULARI GÖZ DOLDURDU

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü, komodoru Okan Hacıfazlıoğlu önderliğinde; Optimist sınıfında; Arman Öztürk, Bahar Karataş, Deniz Gözer ile Laser 4.7 sınıfında; Yiğit Kaya , Yasin Kaya , Murat Tuzcu , Mert Tuzcu performansları ile dikkat çekti.

ARMAN ÖZTÜRK'TEN BÜYÜK BAŞARI

Optimist sınıfında, 12 yaşındaki Arman Öztürk son yarışta Türkiye'nin en iyi yarışmacılarının yarıştığı sınıfta büyük bir başarı örneği göstererek 15. oldu. Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün en küçük sporcusu Optimist sınıfında ilk kez yarışan 11 yaşındaki Deniz Gözer ilk kez katıldığı yarışta 185 tekneyle birlikte yarışarak büyük tecrübeler edindi.

YİĞİT KAYA 44 TEKNE ARASINDA 12. OLDU

Lazer 4.7 sınıfında 102 teknenin katıldığı yarışlarda 15 Yaşındaki Yiğit Kaya genelde 33.juniorda 44 tekne arasında 12. oldu.

13 yaşındaki Yasin Kaya 4.7 sınıfında genelde 102 tekne arasında ilk kez kullandığı Laser teknesinde 37.juniorda 44 teknede 13. oldu.

Ayrıca Laser 4.7 sınıfında çok sert esen rüzgarlarda 16 yaşındaki Murat Tuzcu kilo eksikliğine rağmen çok başarılı yarışlar çıkararak genelde 74. oldu

Öte yandan 16 yaşındaki Mert Tuzcu çatlak parmağına ve 3 yarışa girememesine rağmen 102 teknede 79. oldu.